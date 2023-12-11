2023-12-11 16:41:46 Artvin’de tabloluk manzara
Artvin'in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagöllerini bu yıl 580 bin 432 kişiyi ziyaret etti.
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Artvin'in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagöllerini bu yıl 580 bin 432 kişiyi ziyaret etti.
Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen tabiat parkları kışın ise beyaz gelinliğiyle yağlı boya tablolarını andırıyor.
Göl etrafında bulunan yürüyüş alanları, ladin ve çam ağaçları arasında eşsiz görüntüsü ile dikkat çeken Karagöller, görenleri adeta büyülüyor.
Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöllere gelenlerin bu yılki sayısı oldukça fazla.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı'nı 68 bin 342 kişi ziyaret ederken, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı ise 517 bin kişi ziyaret etti.
İçerisinde cam seyir terasını yer aldığı Hatila Vadisi Milli Parkı'nı ise 11 bin 380 kişi ziyaret ederken, kente yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı her gecen gün arttığı ifade edildi.
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