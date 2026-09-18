Gündemi altüst edecek gelişme: Füzeler ateşlendi, 1330 tane deprem tetiklendi

Araştırmacılar, 2017'den önceki nükleer denemelerin ardından meydana gelen depremlerin çoğunlukla kısa süreli olduğuna, ancak bu tarihten sonraki depremlerin hem sıklık hem de büyüklük açısından şiddetlendiğine dikkati çekti. Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerini Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor. Pyongyang'ın, şimdiye kadar 2006, 2009, 2013 ve 2017'de birer, 2016'da ise iki nükleer deneme yaptığı ifade ediliyor.