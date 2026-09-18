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Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

ASELSAN, maliyeti 56 milyon doları bulan 17 bin 865 metrekare alana sahip yeni "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"ni devreye aldı.

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Foto - Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

ASELSAN, savunma sanayiinde artan sipariş hacmini karşılamak ve üretimde yüksek verimlilik sağlamak amacıyla stratejik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

#2
Foto - Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

Toplam 56 milyon ABD doları tutarındaki yatırımla inşa edilen Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi, 17 bin 865 metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine başladı.

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Foto - Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

Şirketten yapılan açıklamada, yeni tesisin sağlayacağı kazanımlara ilişkin şu ifadelere yer verildi;

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Foto - Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

#5
Foto - Dosta güven düşmana korku: Aselsan'a yeni üretim üssü!

Bu kapsamda toplam tutarı 56 milyon ABD Doları olan 17.865m² kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi" devreye alındı. Yeni yatırımımız ile birlikte, Güdüm Sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirildi; teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

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Yorumlar

İlhantekten

Birazda iç anadoıuya yatırım yapılsa fena olmaz
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