Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir yaptılar ki...

Tesisat bile suyla birlikte uzaıyor İçerideki yaşamın aksamaması için su ve elektrik gibi tesisat bağlantıları da özel esnek hortumlarla tasarlandı. Bu sayede ev suyun üzerinde 3 metreye kadar yükseldiğinde bile altyapı bağlantıları kopmuyor. Su çekildiğinde ise bina tam olarak eski konumuna geri oturuyor.