  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif Özel’in bu sözünü atın arşive! Özgür’ün bileti milletin cebinde Tutuklanıp cezaevine gönderilmişti: Emre Tezmen'in lüks projeleri ortaya çıktı! Akit Medya Grubu da yerini aldı: Bakan Ömer Bolat MÜSİAD EXPO’da 3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti! Hem fındık hem de ceviz... Haftada 2 gün yiyen şifa buluyor! Herkes bu lezzetin peşine düştü Gine-Bissau'da oldu yine olacak mı? Nhaga taş gibi top oynadı: Galatasaray'da olur mu! Nefesler tutuldu 3 yıl önceki depremi bilmişti: Ünlü Şener Üşümezsoy sıradaki depremin yerini açıkladı! Hava yolu devi siyah, lacivert ve gri valiz kullanan yolcuları uyardı... Uyarıya kimse inanamadı!
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Kayserili girişimci Mustafa Demir, kilogram fiyatı 900 bin TL’ye, gram fiyatı ise 900 TL’ye ulaşan safranı Kayseri’de ilk kez üretmeye başladı. Demir, açık alanda yaptığı denemeler olumsuz yanıt verince üretimi kapalı alana taşıdı.

#1
Foto - 3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Kayserili girişimci Mustafa Demir, kilogram fiyatı 900 bin TL’ye, gram fiyatı ise 900 TL’ye ulaşan safranı Kayseri’de ilk kez üretmeye başladı. Daha önce açık arazide denemeler yapan Demir, iklim şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle üretimi kapalı alana taşıyarak 15 bin safran soğanını raf sisteminde yetiştiriyor.

#2
Foto - 3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Safran üretimine üniversite yıllarında yüksek lisans yaptığı dönemde okuduğu bir makaleyle ilgi duymaya başladığını belirten Mustafa Demir, uzun yıllar yaptığı araştırmaların ardından yaklaşık 3 yıl önce üretime geçtiğini söyledi. Kayseri’de safranın yetişmeyeceği yönünde yaygın bir kanaat bulunduğunu ifade eden Demir, geçmişte Anadolu ve Kayseri’de safran üretimine ilişkin bilgilere rastlandığını kaydetti. Açık arazide gerçekleştirdiği denemelerde verim aldığını ancak iklim şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Demir; "Safran üretimine ilk olarak üniversite yıllarında yüksek lisans yaptığım dönemde okuduğum bir makale ile tanışmıştım. Ondan sonra safran ve tıbbi aromatik bitkilere oldukça merak sardım. Uzun yıllardır araştırma içerisindeydim. Sonra neden üretimini yapmayayım diye düşündüm. 3 yıl önce başladım. Daha önce açık arazilerde denemelerde bulundum. Kayseri'de yetişmeyeceği noktasında oldukça yaygın bir fikir vardı. Halbuki safran, Anadolu'da antik çağlardan beri üretilen bir ürün. Kayseri'nin geçmiş kroniklerinde de üretildiğine dair birçok bilgi var" dedi. Açık alanda safrandan verim aldıklarını ancak iklim krizleri, don, aşırı sıcaklık ve yağış gibi etkenlerin üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Demir, bu nedenle kapalı üretim modeline yöneldiklerini söyledi.

#3
Foto - 3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Kapalı ortamda üretimin iklim şartlarının yanı sıra toprak zararlılarıyla mücadelede de avantaj sağladığını belirten Demir, "Kapalı ortamda iklim krizlerinden etkilenmeyen bir ortamda üretmiş oluyorsunuz. Köstebek, dana burnu gibi toprak zararlılarıyla mücadelede çok etkili bir yöntem. Çiçeğin filizlenmesi, ışıklanması dönemini siz ayarlayabiliyorsunuz, hasadını daha kolay yapabiliyorsunuz. Ben burada 15 bin soğan üretimi yapabiliyorum. Bu 15 bin soğanı eğer açık alanda yapsaydım 2 bin metrekare araziye ihtiyacım olacaktı. Bu da yaklaşık 30 kadar işçinin çalıştırılmasına neden olacaktı. İşçilik maliyetini de düşürdüğümüz bir atmosfer oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Safranın antik çağlardan bu yana çeşitli kullanım alanları bulunan değerli bir bitki olduğunu söyleyen Demir, ürünün özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yüksek ekonomik değere sahip olduğunu belirtti. Demir, safranın sağlık alanındaki kullanımına ilişkin değerlendirmelerinde ise; "Safran; antik çağlardan günümüze şifa özellikleriyle bilinmekte. Antik çağlardan bu yana hastaların tedavisinde kullanılmış. Birçok hastalıkta etkili ve dünyanın en pahalı tıbbi ve aromatik bitkisi olarak geçmekte. Kanser hastalıkları, gözdeki sarı noktalar, şeker ve diyabet hastalıklarına faydalı katkıları var. Safranın en ünlü özelliği antidepresan ilaçlarının hepsinin özünde safran bulunması. Depresyon, kaygı bozuklukları, anksiyete, hiperaktif bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde safran en etkili ilaçlardan biridir" diye konuştu. Türkiye’de safran üretiminin oldukça sınırlı olduğunu aktaran Demir, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın kayıtlarına göre safran yetiştiriciliği Türkiye'de ortalama 100 kilo civarı. Kayseri'de de ilk kez biz yapıyoruz. Maalesef ülkemizde çok yaygın bir alanı yok. İnşallah tanıtmaya gayret göstereceğiz. Komşu İran'da 900 ton üretiliyor, İspanya'da senede 550 ton civarı ciddi bir üretim var. Yunanistan'da 450 ton civarında bir üretim mevcut. Ülkemizde de 100 kilo gibi çok az bir miktar üretiliyor" diye konuştu. Safranın güncel kilogram fiyatının yaklaşık 900 bin TL, gram fiyatının ise 900 TL olduğunu söyleyen Demir, fiyatların son dönemde arttığını belirterek, üretimde işçilik ve yetiştirme şartlarının maliyet üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

#4
Foto - 3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Kayseri’deki üretim sürecine ilişkin de bilgi veren Demir, safran soğanlarının Eylül ayının ilk haftasından itibaren raflara yerleştirilmeye başlandığını, Ekim ayının ortalarına kadar filizlenme ve büyüme sürecinin devam edeceğini söyledi. Çiçeklenmenin kasım ayının ortalarına kadar sürmesini beklediklerini aktaran Demir, hasadın ardından soğanları yeniden dış alana çıkararak toprağa ekeceklerini ifade etti. Demir; "Bir sonraki yılın haziran ayına kadar da bu safran soğanları yavrulamaya devam edecek. Kayseri'de ilk kez safran hasadı yapacağız bu yıl" dedi. Amaçlarının Kayseri’de safran gibi katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirten Demir, genç ve kadın istihdamına katkı sunacak bir zirai model oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

#5
Foto - 3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Girişimci Mustafa Demir; safran üretiminin Kayseri ve bölgesinde yaygınlaşmasını, ilerleyen yıllarda daha fazla çiftçi ve genç girişimcinin katma değerli ürünlere yönelmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?
Gündem

Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, “Değişim” diye ortaya çıkıp CHP’yi ele geçirdiğinden beri bu isimlerden fonlanıp en büyük desteği veren fondaş..
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newswe..
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! "İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü"
Gündem

8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü”

Beşiktaş’ta 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde çalışmaları..
Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki
Dünya

Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hede..
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki
Gündem

Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, terör devleti İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!
Gündem

Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen IRENA Elektrifikasyon Günü-Bakanlar Topla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23