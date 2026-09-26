3 yıl önce üretime geçti: 'Kayseri’de yetişmez' dediler, dinlemedi üretti!

Kapalı ortamda üretimin iklim şartlarının yanı sıra toprak zararlılarıyla mücadelede de avantaj sağladığını belirten Demir, "Kapalı ortamda iklim krizlerinden etkilenmeyen bir ortamda üretmiş oluyorsunuz. Köstebek, dana burnu gibi toprak zararlılarıyla mücadelede çok etkili bir yöntem. Çiçeğin filizlenmesi, ışıklanması dönemini siz ayarlayabiliyorsunuz, hasadını daha kolay yapabiliyorsunuz. Ben burada 15 bin soğan üretimi yapabiliyorum. Bu 15 bin soğanı eğer açık alanda yapsaydım 2 bin metrekare araziye ihtiyacım olacaktı. Bu da yaklaşık 30 kadar işçinin çalıştırılmasına neden olacaktı. İşçilik maliyetini de düşürdüğümüz bir atmosfer oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Safranın antik çağlardan bu yana çeşitli kullanım alanları bulunan değerli bir bitki olduğunu söyleyen Demir, ürünün özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yüksek ekonomik değere sahip olduğunu belirtti. Demir, safranın sağlık alanındaki kullanımına ilişkin değerlendirmelerinde ise; "Safran; antik çağlardan günümüze şifa özellikleriyle bilinmekte. Antik çağlardan bu yana hastaların tedavisinde kullanılmış. Birçok hastalıkta etkili ve dünyanın en pahalı tıbbi ve aromatik bitkisi olarak geçmekte. Kanser hastalıkları, gözdeki sarı noktalar, şeker ve diyabet hastalıklarına faydalı katkıları var. Safranın en ünlü özelliği antidepresan ilaçlarının hepsinin özünde safran bulunması. Depresyon, kaygı bozuklukları, anksiyete, hiperaktif bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde safran en etkili ilaçlardan biridir" diye konuştu. Türkiye’de safran üretiminin oldukça sınırlı olduğunu aktaran Demir, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın kayıtlarına göre safran yetiştiriciliği Türkiye'de ortalama 100 kilo civarı. Kayseri'de de ilk kez biz yapıyoruz. Maalesef ülkemizde çok yaygın bir alanı yok. İnşallah tanıtmaya gayret göstereceğiz. Komşu İran'da 900 ton üretiliyor, İspanya'da senede 550 ton civarı ciddi bir üretim var. Yunanistan'da 450 ton civarında bir üretim mevcut. Ülkemizde de 100 kilo gibi çok az bir miktar üretiliyor" diye konuştu. Safranın güncel kilogram fiyatının yaklaşık 900 bin TL, gram fiyatının ise 900 TL olduğunu söyleyen Demir, fiyatların son dönemde arttığını belirterek, üretimde işçilik ve yetiştirme şartlarının maliyet üzerinde etkili olduğunu kaydetti.