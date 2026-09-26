Artık sahaya çıkma zamanı: Italiano Doğan Alemdar'ı ileride sahaya sürecek.

Alman file bekçisi istikrarlı bir performans sergiledi. Doğan ise henüz Siyah-Beyazlı formayı giyemedi. Teknik Direktör Italiano'nun onu Türkiye Kupası arenasında kullanacağı öğrenildi. Zaten ilk planlama da bu yöndeydi. Nübel sakatlık veya ceza problemi yaşamadığı sürece hem lig hem de Avrupa'da 1. tercih olacak.