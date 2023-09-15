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Artık o ilde de fındık yetişiyor

2023-09-15 20:05:35
Artık o ilde de fındık yetişiyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, Karadeniz'den getirdiği fidan ile fındık üretimine başladı.

#1
Foto - Artık o ilde de fındık yetişiyor

Karadeniz'in 'yeşil altını' fındık, Adana'nın bin 600 rakımında bulunan Tufanbeyli ilçesinde yetiştirildi.

#2
Foto - Artık o ilde de fındık yetişiyor

2019 yılında Trabzon'dan getirdiği fındık fidanlarını bahçesine diken vatandaş 4 yıl sonra fındık hasat etmeye başladı.

#3
Foto - Artık o ilde de fındık yetişiyor

68 yaşındaki Selbi Yılmaz, "Tufanbeyli ilçesinde yaşıyoruz. Trabzon'dan gelirken bir tanıdığımız getirdi biz de bahçemize ektik. 4 yıl sonra fındık verdi.

#4
Foto - Artık o ilde de fındık yetişiyor

Fındıklarımız Trabzon'dakinden daha büyük oldu. 5 fidan diktik, 2 si kırıldı, 3'ü yetişti. Bu sene fındıklarımız bereketliydi. Yağış olduğu ve suladığımız için verim boldu.

#5
Foto - Artık o ilde de fındık yetişiyor

Fındık Tufanbeyli ilçemizde de yetişiyor daha güzel ve büyük oluyor. Fidelerinden hem ekiyoruz hem de komşularımıza veriyoruz, onlar da üretmeye yetiştirmeye başladı.

#6
Foto - Artık o ilde de fındık yetişiyor

Hasat dönemini bilmiyorduk internetten baktık öğrendik biz de hasat etmeye başladık fındıklarımızı topladık" dedi.

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