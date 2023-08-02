Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tezel de yurt içi ve dışında bir çok kanyonu gezdiğini aktararak, "Amerika'nın kanyonlarını da gezdim. Burası doğa harikası bir yer. Bence dünyada bir numaralı kanyonlardan biri. Yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Tur şirketim aracılığıyla geldik. Tur sahibi arkadaşımdı, 'Dünyada bütün kanyonları gezdin buraları görmezsen olmaz' dedi. Gerçekten doğa harikası bir yer. Sabah bel tutulmam vardı, gelip gelmemekte endişeliydim ama çok iyi geldi. Harika bir yer, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kanyon bütün güzelliği ile sergileniyor. Her noktasını görebiliyoruz." diye konuştu.