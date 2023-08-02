  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
17
Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

2023-08-02 23:10:19
Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Geçen yıl 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, bu yılın dört ayında aynı rakama ulaştı.

#1
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan, dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu ve kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçilebilen Horma Kanyonu ile 10 metreden dökülen Ilıca Şelalesi her yıl daha çok misafir ağırlıyor.

#2
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Zarı Çayı'nın yüzyılları bulan yolculuğu sırasında oluşturduğu ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, dünyanın en büyük dördüncü mağarası olduğu belirtilen Ilgarini Mağarası ile Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu Pınarbaşı'nı, geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

#3
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilere doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

#4
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Kanyonun Kerte Seyir Terası'nın bulunduğu alana 10 metre yüksekliğinde, 20 metre ayak genişliğinde çelik profil üzerine yapılan "dev uçurum salıncağı" da tamamlandı.

#5
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor. Kanyon girişine yapılan sosyal alanlar da ziyaretçilerin dinlenmesine imkan sağlıyor.

#6
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Horma'yı geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Şelale, yaz kış ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

#7
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Pınarbaşı'nın turizmde bölgenin amiral gemisi olduğunu söyledi.

#8
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Bölgenin kanyonları ile ünlü olduğuna işaret eden Yaşar, "Kanyon görmek için Amerika'nın Arizona kentine gitmeye gerek yok. Türkiye'de Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çok daha iyisini görebilirsiniz demiştik. Bugün artık Kastamonu turizminin amiral gemisi Pınarbaşı sözünü de insanlara kabul ettirdik." dedi.

#9
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Yoğun bir Kurban Bayramı'nı geride bıraktıklarını ifade eden Yaşar, "Horma Kanyonu'na 9 günlük Kurban Bayramı'nda 60 bin ziyaretçi geldi. Sezonu ramazan ayında açmıştık. Dört aylık süreçte geçen seneki rakamı yakaladık. Sezonun bitmesine daha 4 ay var. Bununla birlikte geçen seneki rakamın çok daha üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

#10
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Bölgede yapılan yatırımlardan da bahseden Yaşar, şöyle devam etti:

#11
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

"Valla Kanyonu burgulu terasın yer aldığı Muratbaşı köyü yolunun yapımı devam ediyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde görmeyeceğiniz 650 metre derinliğe denk gelecek bir yerde dev uçurum salıncağı ve cam teras yapıldı. Önümüzdeki günlerde işletme ihalesi yapılıp hizmete girecek. Buranın açılmasıyla ziyaretçi sayısı daha da artacak. Horma Kanyonu, Muratbaşı'ndaki Valla burgulu terasıyla, Kerte Seyir Terasının olduğu yerdeki dev uçurum salıncağıyla Pınarbaşı ziyaretçi akınına uğramaya devam edecek."

#12
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

İlçenin denizle bağlantısını oluşturacaklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti: "Pınarbaşı ilçesine denizi getiremesek de denizi 60 kilometre yaklaştıracağız. Şu anda Cide Pınarbaşı arası 120 kilometre. Kerte üzerinden orman işletme ve DSi yardımları ile Cide'ye yol çalışması yapıyoruz. Bittiğinde Pınarbaşı'nın denize de Cide'ye de mesafesi 60 kilometre olacak. Bu ne demek oluyor? Pınarbaşı 60 kilometre uzağındaki Safranbolu'daki kültür turizmi ile diğer yanında 60 kilometre uzağındaki deniz turizminin tam göbeğinde doğa turizmi ile ön plana çıkacak. Bir tarafına denizi diğer tarafına kültür turizmini almış olacak. Dolayısıyla Pınarbaşı turizm anlamında gelişmeye, büyümeye devam ediyor."

#13
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Bartın'dan eşi ve arkadaşları ile gezmeye gelen Aslı Kuş, bölgeye hayranlık duyduklarını vurgulayarak, "Daha 1 kilometre falan yürüdük ama muhteşem manzaralarla karşılaştık. Kanyonun büyüklüğü çok hoşumuza gitti. Kanyonun derinliği suyun akışı çok dikkat çekici." dedi

#14
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tezel de yurt içi ve dışında bir çok kanyonu gezdiğini aktararak, "Amerika'nın kanyonlarını da gezdim. Burası doğa harikası bir yer. Bence dünyada bir numaralı kanyonlardan biri. Yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Tur şirketim aracılığıyla geldik. Tur sahibi arkadaşımdı, 'Dünyada bütün kanyonları gezdin buraları görmezsen olmaz' dedi. Gerçekten doğa harikası bir yer. Sabah bel tutulmam vardı, gelip gelmemekte endişeliydim ama çok iyi geldi. Harika bir yer, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kanyon bütün güzelliği ile sergileniyor. Her noktasını görebiliyoruz." diye konuştu.

#15
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Demet Demirci ise Ankara'dan misafirlerini gezdirmek için geldiklerini anlatarak, bölgenin doğa harikası bir yer olduğunu ifade etti.

#16
Foto - Artık akın akın turist geliyor: Valla Kanyonu

Ankara'dan gelen Mustafa Serin de "Birçok yer gördüm ama Kastamonu'da böyle bir şey olduğunu ilk kez gördük. Muhteşem bir doğa harikası. Birkaç defa gezmem gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Parayı hiç etmiş! Mansur Yavaş'ın oyunu ifşa oldu
Gündem

Parayı hiç etmiş! Mansur Yavaş'ın oyunu ifşa oldu

“Eğer ihale birine verilmek istenseydi baştan açık ihale yapılmazdı”, “Biz göreve geldiğimizde Ankara’da hayvan barınağı yoktu” diyerek halk..
Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: O tarihte 1000 lira kazandıracak..
Ekonomi

Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: O tarihte 1000 lira kazandıracak..

Doların düşeceği yönünde tahminler yapan ekonomist Ekonomist Necmettin Batırel, sessizliğini bozdu: Gram altının 1000 lira kazandıracağını s..
Rus turistin odasından çıkanlara bakın! Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay
Gündem

Rus turistin odasından çıkanlara bakın! Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus turistin otelden aldığı yiyecek, içecek ve eşyalar çalışanları şaşkına çevirdi. ..
ABD ve İsrail’in gizlenmen skandalları! Bayraktar'dan önce neler olmuş neler
Gündem

ABD ve İsrail’in gizlenmen skandalları! Bayraktar'dan önce neler olmuş neler

Türkiye’nin harp paradigmalarını değiştiren yerli ve milli insansız hava araçlarına yönelik karalama kampanyası yeniden hız kazanırken, Gene..
Yine CHP, yine dönüşüme takoz! “Rantını yiyemiyorsak hakkınızı vermeyiz!”
Gündem

Yine CHP, yine dönüşüme takoz! “Rantını yiyemiyorsak hakkınızı vermeyiz!”

Daha önce onlarca kentsel dönüşüm projesini eylemler ve yargı yoluyla engelleyen ve Hatay’da binlerce insanın canına mâlolan CHP zihniyeti, ..
Yeter artık CHP! İslami değerler ayaklar altına alındı
Sosyal Medya

Yeter artık CHP! İslami değerler ayaklar altına alındı

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23