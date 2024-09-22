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Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

2024-09-22 12:35:15
Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Neolitik Çağ'a ilişkin önemli eserleri barındıran Şanlıurfa'da 4-8 Kasım tarihinde "Dünya Neolitik Kongresi" düzenlenecek.

#1
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Dünyanın farklı coğrafyalarında yapılan kazılarda Neolitik Çağ'a (Taş Devri'nin son çağı) ilişkin elde edilen veriler, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek "Dünya Neolitik Kongresi"nde ele alınacak.

#2
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 4-8 Kasım tarihinde ilk kez düzenlenecek olan "Dünya Neolitik Kongresi", UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile başlayan Taş Tepeler Projesi'yle tarihe ışık tutan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

64 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, Türk ve yabancı bilim insanlarının Neolitik Çağ'a ilişkin çalışmaları görüşülecek.

#4
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, kongreyi geçen yıl düzenlemeyi planladıklarını, ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle ertelediklerini söyledi.

#5
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Kongrenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirileceğini aktaran Karul, şöyle konuştu:

#6
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

"İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştireceği akademik kongre, dünyanın farklı kıtalarında, farklı coğrafyalarında, farklı neolitiklerin konuşulacağı bir kongre olacak. Katılımcıların birbirlerine öğreteceği, anlatacağı çok şey var. Şanlıurfa'da yapılacak olması da burada yürütülmekte olan Taş Tepeler Projesi babındaki neolitiğin ilk aşamalarını gelecek meslektaşlarımızla birlikte tartışma, onlarla paylaşma fırsatı verecek. Şu ana kadar 702 bildiri ve 61 poster başvurusu var. Bildirilerde katılımcı isim sayısı 1400 civarında, dolayısıyla bin civarında katılımcı bekliyoruz. Bizim için böyle bir kongrenin Türkiye'de ve Şanlıurfa'da düzenlenmesi ayrıca anlamlı, çünkü bu genel anlamda bir arkeoloji değil, çok daha spesifik konuda neolitik dönem uzmanlarını bir araya getirecek bir kongre. Yaklaşık 480 civarında bir kurumun temsilcileri burada olacak. Uzun vadede neolitik araştırmalara yön verecek birtakım ışıkların olacağını umuyoruz. Gelecekte belki bu coğrafyada, belki başka ülkelerde tekrarlanacak, potansiyeli olan bir kongre."

#7
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Karul, kongre hazırlıklarının devam ettiğini, bunun yanı sıra Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'dan kalma alanlarda kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

#8
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Neolitik Çağ'a ait farklı coğrafyalardaki bulguların bu kongrede ele alınmasının dünyada bir ilk olacağını ifade eden Karul, yüksek katılımcı sayısının da bu kongrenin önemini gösterdiğini dile getirdi.

#9
Foto - Arkeoloji dünyası Şanlıurfa'da buluşacak

Necmi Karul, kongrenin, bilim insanlarının yanı sıra arkeolojiye ilgi duyan kişilere de açık olduğunu anlatarak, sınırlı bir yerlerinin bulunmasından dolayı bu alana ilgi duyan kişilerin kayıt yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

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