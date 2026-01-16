Arınç “Savcılar çağırırsa giderim” dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" demişti. Arınç'ın sözlerine yanıt veren Gökçek "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler. Arınç tın gelir, tırıs gider" dedi.