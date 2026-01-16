  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da sular durulmuyor: Ölü ve tutuklu sayısı belli oldu! Enfeksiyon zincirini kıran altın kural açıklandı! 20 saniyelik bu hareket hayat kurtarıyor Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti Ufuk Özkan’dan kötü haber: Abisi “Maalesef” diyerek duyurdu Emekli ve asgari ücretlilere kötü haber: Kritik uyarı geldi Hükümlüydü, kahraman oldu! Savcının silahla vurduğu kadın hakimin canını kurtaran çaycı ilk defa konuştu Adana’da kan donduran olay! Eşiyle tartışan sosyal medya fenomeni, iki çocuğunu öldürüp intihar etti Arınç “Savcılar çağırırsa giderim” dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider İngiliz basınından bomba iddia: Beklenmedik Katar kararı duyuruldu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arınç “Savcılar çağırırsa giderim” dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" demişti. Arınç'ın sözlerine yanıt veren Gökçek "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler. Arınç tın gelir, tırıs gider" dedi.

1
#1
Foto - Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arınç, "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin hatırlatılmasının üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" diye konuştu.

#2
Foto - Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider

"Gerektiği zaman açıklama yaparım" sözleri hatırlatılan Arınç açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sadece şunu söyleyeyim. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim.

#3
Foto - Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider

Mansur Yavaş bey bir defasında '100'e yakın dosya gönderdim, hiç bir işlem yapılmadı.' Sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi'. O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim."

#4
Foto - Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Arınç'ın kendisiyle ilgili sözlerine katıldığı TV100 canlı yayınında yanıt verdi.

#5
Foto - Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek cevabı yapıştırdı: Vız gelir, tırıs gider

Gökçek "Bülent Arınç tın gelir, tırıs gider. Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kar yağışı geri dönüyor!
Yerel

Kar yağışı geri dönüyor!

Kısa süreli ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor; İstanbul dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar bekleniy..
İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi
Gündem

İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu iddia ..
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sosyal medyada yayın yapan Siber Haber TV adlı hesapta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve voleybolcu Derya Çayırgan hak..
Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın
Gündem

Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki son gelişmeler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Graham, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23