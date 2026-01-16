İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!
Türkiye yeni soğuk hava dalgasına giriyor. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte 5 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.
Türkiye yeni soğuk hava dalgasına giriyor. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte 5 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların yarından itibaren batı bölgelerinden başlayarak azalacağı öngörülüyor. Hafta içi etkili olan ılıman hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava kütlesine bırakacak.
KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERECEK Tahminlere göre yarın Marmara’nın güneydoğu kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Kar yağışının özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Anadolu genelinde yoğun olması bekleniyor.
Pazar günü ise dondurucu soğukların Doğu Anadolu illerinde sıfırın altında 10 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ankara’da sıcaklıkların hafta sonu boyunca 0 derece ve altında seyretmesi, hafif kar yağışının aralıklarla sürmesi öngörülüyor.
İSTANBUL İÇİN KAR TAHMİNİ İstanbul’da hafta ortasında 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü 4-5 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Megakentte özellikle pazar günü ve pazartesi sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişlerinin görülebileceği bildirildi.
Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıkların düşeceği kaydedildi./ kaynak: haber7
Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifade Türkiye’nin gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaşan..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23