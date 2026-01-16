  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış Windows’ta 20 yıllık dönem kapandı! Resmen sona erdi Sergen Yalçın açıkladı! ‘Bazı oyuncularla yollar ayrılacak' İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek! Ahmet Ertegün'ün evi rekor fiyata satıldı! Rakam dudak uçuklattı! Devrilen tırdaki 45 büyükbaşı AFAD kurtardı Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı Asgari ücret sonrası gözler patronlarda: Özel sektörde kim ne kadar zam alacak? Bu kadarına da pes doğrusu! Vicdan yapıp, sokakta kalan arkadaşını evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

Türkiye yeni soğuk hava dalgasına giriyor. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte 5 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

#1
Foto - İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların yarından itibaren batı bölgelerinden başlayarak azalacağı öngörülüyor. Hafta içi etkili olan ılıman hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava kütlesine bırakacak.

#2
Foto - İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERECEK Tahminlere göre yarın Marmara’nın güneydoğu kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Kar yağışının özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Anadolu genelinde yoğun olması bekleniyor.

#3
Foto - İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

Pazar günü ise dondurucu soğukların Doğu Anadolu illerinde sıfırın altında 10 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

Ankara’da sıcaklıkların hafta sonu boyunca 0 derece ve altında seyretmesi, hafif kar yağışının aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

#5
Foto - İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

İSTANBUL İÇİN KAR TAHMİNİ İstanbul’da hafta ortasında 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü 4-5 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Megakentte özellikle pazar günü ve pazartesi sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişlerinin görülebileceği bildirildi.

#6
Foto - İstanbul'a son dakika uyarısı: Tam 5 gün sürecek!

Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıkların düşeceği kaydedildi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın
Gündem

Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki son gelişmeler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Graham, ..
"Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır." Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
Gündem

“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!

Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifade Türkiye’nin gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaşan..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon
Gündem

İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon

İstanbul'da şafak vakti düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, aralarında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişi paketlendi. Yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23