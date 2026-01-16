Ahmet Ertegün'ün evi rekor fiyata satıldı! Rakam dudak uçuklattı!

  • İSTANBUL
Müzik şirketi Atlantic Records'un kurucusu Türk asıllı ABD'li yapımcı Ahmet Ertegün'ün malikanesi rekor fiyata satıldı.

Dünya müzik tarihine yön veren isimlerden biri olan Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün ve eşi Mica Ertegün’ün, son malikanesi satıldı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAMA SATILDI Nisan ayında 52 milyon dolardan satışa sunulan New York'taki mülkün fiyatı, önce 34 milyon dolara indirilmişti. Haziran ayında imzalanan satış sözleşmesiyle birlikte malikane, son etiket fiyatının da 5 milyon dolar altında, 29 milyon dolara yani yaklaşık 1,2 milyar TL'ye alıcı buldu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ KONUK ETTİ Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 1990 yılında ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından Ertegün ailesi için özel olarak tasarlanan 11 bin metrekarelik mülk, birçok ünlü ismi de ağırlamıştı.

Malikanenin konuk listesinde, Eski ABD First Lady'si Jacqueline Kennedy Onassis, Andy Warhol, Mick Jagger ve Henry Kissinger gibi isimler yer alıyor.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK Mica Ertegün’ün 2023 yılındaki vefatının ardından, çiftin sanat koleksiyonları ve diğer mülkleri de elden çıkarılmaya başlandı. Düzenlenen müzayedelerde, Ertegün çiftine ait sanat eserleri ve mücevherler toplamda 196,1 milyon dolara satıldı./ kaynak: haber7

