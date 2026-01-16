  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı
Giriş Tarihi:

Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

Altın fiyatlarının son bir yılda iki katına çıkması, bankalardaki kıymetli maden mevduatını zirveye taşıdı. Toplam tutar 85 milyar dolara dayandı.

#1
Foto - Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

Kıymetli maden mevduatlarının, toplam yabancı para mevduatı içindeki payı 12 puanın üzerinde artarak yüzde 33’e yaklaştı. Yani her 3 dolarlık yabancı para mevduatının 1 doları artık altın ve diğer kıymetli madenlerde tutuluyor. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

#2
Foto - Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

Ekonomim'de yer alan habere göre; altın fiyatları son bir yılda iki katına çıkınca vatandaş soluğu bankada aldı. Türkiye'de kıymetli maden mevduatı, 85 milyar dolara dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye’de gram altın fiyatları son bir yılda iki katından fazla arttı.

#3
Foto - Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

Bu yükseliş, zaten geleneksel bir yatırım aracı olarak öne çıkan altına ilgiyi daha da artırdı. Kıymetli maden mevduatlarına giriş 10 haftadır kesintisiz olarak devam ediyor.

#4
Foto - Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden hesapları 15 milyar dolar yükseldi. Artışın yüzde 90’ı doğrudan gerçek kişilerin, yani vatandaşın yatırımlarından kaynaklandı. Toplam yabancı para mevduatı içinde altının payı, yüzde 20’lerden yüzde 33’e yükseldi. Artık her 100 liralık mevduatın 13 lirası kıymetli maden hesaplarında tutuluyor.

#5
Foto - Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğini içeren küresel jeopolitik gerilimler kıymetli madenlerin fiyatlarını da etkiliyor.

#6
Foto - Altın coştukça coştu, bankalar tıka basa doldu! Mevduat rekor kırdı

Altındaki bu yükseliş trendinin küresel krizlerle birlikte sürmesi bekleniyor.

