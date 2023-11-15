  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Arıların tatlı uykusu başladı

2023-11-15 10:09:19
Arıların tatlı uykusu başladı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine arıları soğuk havalardan korumak için yüksek kesimlerden getirilen kovanlar, straforla kışa hazırlanıyor.

#1
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır’da soğuk havalardan korunması için yüksek kesimlerden getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı. Sıcakların azalması ile Elazığ’dan Çermik ilçesine gelen gezgin arıcı Zülküf Özkan da, 400 kovanda bulunan arılarını 20 Şubat’a kadar açılmayacak şekilde her iki tarafına strafor koyarak kışa hazırladı.

#2
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Bu yöntem arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

#3
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Arıcı Zülküf Özkan (38), yaptığı açıklamada 2018’de aracılığa başladığını ve şu anda 400 adet kovanı olduğunu söyledi. Özkan, “Bu arıları özelikle Elazığ’a götürüyoruz. Elazığ’da da keven ve kekik fazla olduğu için götürüyoruz.

#4
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Şükürler olsun bu sene iyiydi. Herkes alacağını aldı. Şimdi de arının ihtiyacı olarak arılara strafor atıyoruz. İçinde bal olmayan kovanları şerbetlememiz lazım. Bunlar, aç kalmaması için ve ilkbaharda güzel çıkması için yaptığımız şeyler” dedi.

#5
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Çalışmaya 11’inci ayda başladıklarını ve bir haftalık işleri olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

#6
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

“20 Şubat’a kadar arı kovanlarımızı açamayız. Burası soğuk olduğu için çift taraf strafor atıyoruz. Kışın zayıf olan arı var, güçlü olan var. Yeri sıcak olsun. Yaptığımız iş bu. Şubattan sonra ana kontrolünü ediyoruz. Poşetlere şurup koyacağız. İçinde zayıf olanları belirliyoruz. Güçlüden takviye veriyoruz. Yerini değiştirmemiz gerekiyorsa yerini değiştiriyoruz.”

#7
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Ürettiklerinin süzme bal olduğunu aktaran Özkan, “Tüccara çalışıyoruz, tenekemiz 28 kilo geliyor. Bu sene balın tenekesini 2 bin 400 liradan verdik. Allah devletimizden razı olsun. Geçen sene 30 çuval şeker verdiler. Kovan başına 4 kilo şeker aldık. Yüz bin kere şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

#9
Foto - Arıların tatlı uykusu başladı

Kassam Tugayları'ndan Gazze’nin kuzeyinde İsrail'e darbe
Dünya

Kassam Tugayları'ndan Gazze’nin kuzeyinde İsrail'e darbe

Gazze'de bulunan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail ordu birli..
HDP ve MHP'li vekiller birbirine girdi! 'Ağzını topla adi herif'
Gündem

HDP ve MHP'li vekiller birbirine girdi! 'Ağzını topla adi herif'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözlerine tepki gösteren MHP'li Erhan Akçay, 'Psikolo..
Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir, Ersan Şen... Kemalistler deprem üzerinden birbirlerine girdiler!
Gündem

Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir, Ersan Şen... Kemalistler deprem üzerinden birbirlerine girdiler!

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları devlet tarafından sarılmaya devam ederken, kemalistler deprem üzerinden birbirine girdi.
İşte bu yüzden Togg! Mercedes'ten büyük skandal
Otomotiv

İşte bu yüzden Togg! Mercedes'ten büyük skandal

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Mercedes Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail merkezli kuruluşa bağışta bulunduklarını açıkladı. Şirketin CE..
15 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (15 Kasım 2023) sunuyoruz...

Siyonistler korkudan tir tir titriyor! Silah ruhsatı başvuruları rekor kırdı...
Gündem

Siyonistler korkudan tir tir titriyor! Silah ruhsatı başvuruları rekor kırdı...

Kassam Tugayları'nın korkusundan tir tir titreyen İsrail'deki yahudiler, silahlanmaya başladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23