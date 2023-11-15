Arıların tatlı uykusu başladı

Şükürler olsun bu sene iyiydi. Herkes alacağını aldı. Şimdi de arının ihtiyacı olarak arılara strafor atıyoruz. İçinde bal olmayan kovanları şerbetlememiz lazım. Bunlar, aç kalmaması için ve ilkbaharda güzel çıkması için yaptığımız şeyler” dedi.