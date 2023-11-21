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Yaşam
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Arı adam felaketi yaşadı

2023-11-21 16:44:26
Arı adam felaketi yaşadı

“Arı adam” olarak tanınan üreticinin bin kovan arısı selde telef oldu.

#1
Foto - Arı adam felaketi yaşadı

Batman’da “arı adam” olarak gündeme gelen bal üreticisi Mehmet Hadi Yıldırım’ın dün Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen sel ile bin arı kovanı zarar gördü, arıları telef oldu. Bismil'de dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, tarım arazileri ve iş yerleri sular altında kaldı. Selde, Batman’da geçtiğimiz ay gündeme gelen ve binlerce arıyı koruyucu kullanmadan vücudunda taşıyan Mehmet Hadi Yıldırım’ın arı kovanları da zarar gördü.

#2
Foto - Arı adam felaketi yaşadı

Bin kovan içerisindeki arıların zarar gördüğü selde, diğer üreticilerin 200 hindi ve bir büyükbaş hayvanı da telef oldu. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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