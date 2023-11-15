  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Manchester City, 15 yaşındaki futbolcu için milyonlar teklif etti

Öyle bir laf etmişti ki, duyan “Sen var ya sen” dedirtti! En yetkili isim bizzat açıkladı! Müthiş gelişme

Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

Paşinyan yönetimi Rusya ile ortaklığı sonlandıracak: Başka ortaklar arıyoruz

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Galatasaray’dan yılın değil, yüzyılın transfer hamlesi! Cim-Bom'dan ilginç çıkış...

Böyle bir dizi ne görüldü, ne de duyuldu! TRT’den bomba “Selahaddin” çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Milyonları heyecanlandıracak bisiklet kararı! Milyonlarca kişinin beklediği haber çıktı! UCI duyurdu... İşte detaylar...

Longozlarda sonbahar başka güzel

Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu
Spor
5
Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

2023-11-15 20:47:56
Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

Real Madrid'deki 4 ayında 3. kez sakatlanan Arda Güler ile ilgili İspanyol devinin eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, makale yazdı. İspanyol antrenör, Arda Güler'e fiziksel yükleme yapılacağı sırada çok büyük hatalar yapıldığına dikkat çekti.

#1
Foto - Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılan ve İspanyol devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler için yeni kariyeri istediği gibi başlayamadı. Eflatun-beyazlı ekipte 4 ay geçiren ve bu süre içerisinde 3 kez sakatlık geçiren genç futbolcu, Real Madrid formasını henüz giyemedi. Bir türlü yaşadığı sakatlığı atlatamayan milli futbolcu hakkında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

#2
Foto - Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

İspanyol medyasından Marca'da bir makale yazan Real Madrid'in eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, Arda Güler'e fiziksel yükleme yapılacağı sırada çok büyük hatalar yapıldığına dikkat çekti. "Akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı" Real Madrid'in Arda Güler'i uzun bir süre takip ettiğinin altını çizen San Martin, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

Real Madrid, uzun zamandır Arda Güler'i takip ediyordu. Takım arkadaşları ve antrenör ekibinin yorumlarını da okuduk. Arda'nın teknik açıdan muhteşem bir kalitesi var ancak ilk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. 'Elit seviyede' fiziğe sahip oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olan birinden çok, akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı.

#4
Foto - Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

"Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı" 18 yaşındaki yıldızın güçlenmesi için çaba sarf edildiğini vurgulayan İspanyol antrenör, şunları dedi: Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. "Fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış" Madrid ekibinde eski doktorun Mihic'in genç yeteneğe fiziksel yüklemeler yapıldığı sırada büyük hatalar yaptığı görüşünü savunan Martin, şu ifadeleri kullandı: Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış. Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde koşma, hızlanma, frenleme, yön değiştirme, vuruşlar esnasında darbeler eklemler tarafından değil, iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecektir.

Bebek katili Esed'e tutuklama şoku
Dünya

Bebek katili Esed'e tutuklama şoku

Fransa'da mahkemenin, Suriye'de sivilleri katleden Beşşar Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutukl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya: Sıkıysa açıkla!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya: Sıkıysa açıkla!

Partisinin TBMM'deki Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in Başbakanı Netenyahu'ya sert ifadelerle t..
Saadet Partisi’ne CHP çağrısı! Garanti etsinler şerefsizim destek vermezsem
Gündem

Saadet Partisi’ne CHP çağrısı! Garanti etsinler şerefsizim destek vermezsem

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Filistin konusunda sınıfta kalan Saadet Partisi’ne sert eleştiriler y..
İran'dan son dakika Hamas açıklaması: Sizin için savaşa girmeyeceğiz
Dünya

İran'dan son dakika Hamas açıklaması: Sizin için savaşa girmeyeceğiz

İran Dini Lideri Hamaney, Hamas'a siyasi ve manevi desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi

İsrail'e destek veren Justin Trudeau, yemek yediği restoranda bir grup tarafından protesto edildi.
Sapık sürücü yakalandı! Trafikte yaptığı şey şok etti! O alçağın gerekçesi(!) bakın neymiş
Gündem

Sapık sürücü yakalandı! Trafikte yaptığı şey şok etti! O alçağın gerekçesi(!) bakın neymiş

İstanbul trafiğinde bisikletli bir kadını takip ettiği öne sürülen sürücünün, seyir halindeyken kendini tatmin ettiği görüntüler infiale yol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23