Arda’yı alan Real Madrid’den sürpriz hamle! Çok ama çok kritik uyarı… Eyvah ki ne eyvah!

"Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı" 18 yaşındaki yıldızın güçlenmesi için çaba sarf edildiğini vurgulayan İspanyol antrenör, şunları dedi: Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. "Fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış" Madrid ekibinde eski doktorun Mihic'in genç yeteneğe fiziksel yüklemeler yapıldığı sırada büyük hatalar yaptığı görüşünü savunan Martin, şu ifadeleri kullandı: Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış. Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde koşma, hızlanma, frenleme, yön değiştirme, vuruşlar esnasında darbeler eklemler tarafından değil, iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecektir.