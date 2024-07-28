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Aktüel
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Ardahan’da tır devrildi

2024-07-28 13:02:17
Ardahan’da tır devrildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.

#1
Foto - Ardahan’da tır devrildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde B.L. idaresindeki tır, Ilgar dağına tırmanırken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Ardahan’da tır devrildi

Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı B.L, Ardahan Devlet hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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