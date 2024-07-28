2024-07-28 13:02:17 Ardahan’da tır devrildi
Ardahan’ın Posof ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.
'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli! Memleketinde komşularıyla buluştu! Vefasını gösterdi...
Ardahan’ın Posof ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi.
Ardahan’ın Posof ilçesinde B.L. idaresindeki tır, Ilgar dağına tırmanırken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır, yol kenarına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekiplerce yaralı sürücü araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı B.L, Ardahan Devlet hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23