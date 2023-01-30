2023-01-30 23:25:09 Ardahan'da sis görüş mesafesini düşürdü! Yetkililerden uyarı
Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Ardahan'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Kentte kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk hava ve sise bıraktı.
Sis özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde görüş mesafesini düşürdü.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkisinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, sis ve soğuk havanın buzlanmaya neden olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
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