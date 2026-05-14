O detaya dikkat: Limonlu kahveyle 12 kilo verilir mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu cevapladı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sosyal medyada çok konuşulan limonlu kahve üzerine köşesinde net bilgiler paylaştı...
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, modern dünyanın "wellness karmaşasında" yolunu kaybedenlere seslenerek, sağlığın sosyal medya filtreleriyle yönetilemeyecek kadar ciddi bir mesele olduğunu hatırlatıyor. Bilgi kirliliği içinde "mucize" vaatlerin peşinden gitmek yerine, bilimin ışığında dengeli bir yaşamın kapılarını aralayan Müftüoğlu, algoritmaların gürültüsüne değil, hayatın gerçek ritmine ve sağduyuya güvenmemiz gerektiğinin altını çiziyor.
Eskiden sağlık bilgisi aile büyüklerinden, mahalle doktorundan ya da birkaç güvenilir kitaptan öğrenilirdi. Şimdi ise bir sabah uyanıyoruz: Bir influencer limonlu kahveyle 12 kilo vermiş… Bir podcast yayıncısı "şeker aslında zararsız" diyor… Bir biohacker gece burnuna kırmızı ışık tutup biyolojik yaşını 19'a düşürdüğünü anlatıyor.
Modern insanın kafası karışık. Çünkü bilgi hiç olmadığı kadar fazla… ama güven hiç olmadığı kadar az. Bir tarafta bilim insanları var. Diğer tarafta algoritmalar. Ve çoğu zaman algoritmalar daha yüksek sesle konuşuyor.
Bugünün wellness dünyasında en büyük sorunlardan biri şu: Bilimsel bilgi ile pazarlama dili birbirine karıştı.
Artık herkes "uzman." Üstelik bazıları beyaz önlük giyip fon müziği açınca söyledikleri daha da ikna edici oluyor. Oysa sağlık TikTok filtresiyle yönetilecek bir konu değil.
