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Spor
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Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

2024-04-28 07:39:11
Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Arda Turan, 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında mucizeler yarattı. İstanbul ekibini tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, gelecek sezon teknik direktör olarak Süper Lig tecrübesi yaşayacak. Bu sırada transfer çalışmalarına da başlayan Turan, dünya yıldızı bir ismi Süper Lig'e getirmenin peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Eyüpspor'a tarihinin en önemli başarısını yaşatan Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başardı.

#2
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Teknik direktörlük serüveninde önemli takımlarda görev almayı hedefleyen Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig macerası öncesinde ilk transferi de belli oldu.

#3
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

İşte flaş transfer haberinin tüm detayları…

#4
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Eyüpspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli bir takım oluşturmak isteyen İstanbul ekibi, transfer görüşmelerine başladı.

#5
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

TRT Spor'un haberine göre; Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

#6
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

#7
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

#8
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Premier Lig kariyerinde toplamda 179 resmi maça çıkan Arjantinli futbolcu, 27 gol ve 17 asist yaptı.

#9
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Arjantin Milli Takımı'yla da 5 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti.

#10
Foto - Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

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