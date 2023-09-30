2023-09-30 07:53:09 Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...
Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, futbol dünyasının da dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yeteneği sayesinde öne çıkan genç yıldız, Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başladı. Diz ameliyatı sonrası sakatlığını atlatan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde tekrardan sakatlanmış ve sahalardan bir süre daha uzak kalacağı açıklanmıştı. Milli oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.