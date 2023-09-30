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Spor
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Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

2023-09-30 07:53:09
Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, futbol dünyasının da dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yeteneği sayesinde öne çıkan genç yıldız, Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başladı. Diz ameliyatı sonrası sakatlığını atlatan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde tekrardan sakatlanmış ve sahalardan bir süre daha uzak kalacağı açıklanmıştı. Milli oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon geçirdiği başarılı dönemin ardından dünya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, futbol dünyasının da dikkatini çekmeyi başardı.

#2
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

ARDA'NIN İSPANYA KARİYERİ İYİ BAŞLAMADI Fakat sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro bonservis kazandırarak transfer yapan Arda Güler, Real Madrid kariyerine şanssızlıklarla başladı. Yeni sezon öncesinde Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampta sakatlanan genç milli oyuncu, tam 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

#3
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

REAL MADRID, ARDA'NIN İKİNCİ KEZ SAKATLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI Real Madrid, ameliyat sonrası sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan 18 yaşındaki Arda Güler'in yeniden sakatlandığını açıkladı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in bugünkü son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığı belirtildi. İspanya basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtlimiş ve sevenlerini üzmüştü.

#4
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

ARDA GÜLER'İN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU Sakatlığının bu sefer kısa süreceğini iddia eden İspanya basını, Arda Güler'in dönüş tarihiyle ilgili haber geçti. Arda Güler'in herhangi bir sorun yaşamaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği ifade edildi.

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Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

SEVİLLA YA DA BRAGA MAÇINDA DÖNECEK Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligde oynanacak olan Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

#6
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

3 MAÇ KAÇIRACAK Arda Güler'in Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacağı hatırlatıldı.

#7
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

"ANTRENMANDA SON GOLÜ O ATMIŞTI..." Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Arda Güler için şunları söylemişti: "Arda antrenmanı bitirdi ve sağlığı gayet iyiydi. Hatta antrenmandaki son golü de kendisi attı. Sonra bir şey hissettiğini söyledi ve küçük bir sakatlık geçirdi."

#8
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

"Arda Güler şu an çok üzgün. Menisküs problemini atlattı ama biraz beklememiz gerekiyor. Çok ciddi bir durum değil."

#9
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

"ÇOK ZEKİCE TRANSFER" Kroos, Arda için, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var ama Arda öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Arda Güler gibi büyük bir yetenek çıkarttı" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

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Foto - Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de şoku yaşamıştı...

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