2024-01-07 00:17:56 Arda Güler sonunda sahaya çıktı
Milli futbolcumuz Arda Güler, Arandina-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.
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Milli futbolcumuz Arda Güler, Arandina-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.
Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.
Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.
Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanan Arandina-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı TSİ 23:30'da başladı. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İşte Real Madrid'in ilk 11'i:
Real Madrid: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güer, Brahim, Joselu
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