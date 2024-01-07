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Spor
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Arda Güler sonunda sahaya çıktı

2024-01-07 00:17:56
Arda Güler sonunda sahaya çıktı

Milli futbolcumuz Arda Güler, Arandina-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.

#1
Foto - Arda Güler sonunda sahaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

#2
Foto - Arda Güler sonunda sahaya çıktı

Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.

#3
Foto - Arda Güler sonunda sahaya çıktı

Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanan Arandina-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.

#4
Foto - Arda Güler sonunda sahaya çıktı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı TSİ 23:30'da başladı. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

#5
Foto - Arda Güler sonunda sahaya çıktı

İşte Real Madrid'in ilk 11'i:

#6
Foto - Arda Güler sonunda sahaya çıktı

Real Madrid: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güer, Brahim, Joselu

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