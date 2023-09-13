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Spor
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Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

2023-09-13 12:31:28
Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Los Galacticos'un sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro'ya transfer ettiği milli futbolcumuz şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte takımından uzak kalan, Real Betis başta olmak üzere birkaç takımdan kiralama teklifleri alan Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Real Madrid'de konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok dünya devinin dikkatini çeken Arda Güler, yaz transfer dönemine damga vurmuştu.

#2
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Barcelona ile anlaşmasına kesin gözle bakılırken genç yıldız son anda Real Madrid'e imza atarak herkesi şaşırtmıştı.

#3
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

İspanyol ekibi, Sarı-Lacivertliler'e bu transfer için 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve 18 yaşındaki yıldız da Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

#4
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti. Takımı ile ABD kampına giden 18 yaşındaki yıldız futbolcu burada büyük bir şanssızlık yaşamış ve sakatlanınca İspanya'ya dönerek ameliyat olmuştu.

#5
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Takım kaptanı Luka Modric de milli futbolcumuza övgü dolu sözlerle moral vermişti. Hırvat süperstar, "Arda ekstra bir yeteneğe sahip. Sakatlanmadan önce idmanlarda bunu net bir şekilde görebiliyordunuz.

#6
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Futbolu spektaküler olacak. Top ayağındayken sahip olduğu yetenekler çok özel. Ayrıca saha içindeki hünerlerinin dışında çok iyi, alçak gönüllü mütevazı ve her zaman öğrenmeye istekli bir kişi” ifadelerini kullanmıştı.

#7
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Arda daha Los Galacticos'la maça çıkmadan, sakatlanmasına rağmen teklif de almıştı. İspanyol ekibi Real Betis'in kiralamak istediği genç oyuncu için Eflatun-Beyazlılar'dan ret yanıtı gelmişti. Ancelotti, yıldız oyuncumuzdan faydalanmayı hedefliyor, o nedenle de ayrılığa izin vermemişti.

#8
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Bu durumun en büyük kanıtlarından biri de bugün ortaya çıktı. Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ne verdiği listede yer aldı.

#9
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

18 yaşındaki futbolcu, ay sonunda yeşil sahalara dönmeyi ve formasına kavuşmayı hedefliyor.

#10
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk futbolcu beklenenden çok daha önce sahalara geri dönecek. Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara döneceği belirtildi.

#11
Foto - Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

18 yaşındaki genç yıldızın ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde tedaviye reaksiyon verdiği ve sahalara beklenenden çok daha erken döndüğü belirtilirken Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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