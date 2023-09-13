Arda Güler kararı! Real Madrid resmen açıkladı, Ancelotti noktayı koydu: Gündeme oturdu...

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Los Galacticos'un sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro'ya transfer ettiği milli futbolcumuz şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte takımından uzak kalan, Real Betis başta olmak üzere birkaç takımdan kiralama teklifleri alan Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Real Madrid'de konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...