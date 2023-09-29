2023-09-29 13:54:10 Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...
Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe altyapısında adından söz ettirerek adım adım yükselişini sürdüren Arda Güler, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Arda'nın İspanya'daki kariyeri şanssızlıklarla başladı. Genç yıldız, transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kaldı. Arda, sakatlığını atlattıktan sonra yaşadığı ikinci sakatlıkla da korkuttu. Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...