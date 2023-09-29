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Spor
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Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

2023-09-29 13:54:10
Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe altyapısında adından söz ettirerek adım adım yükselişini sürdüren Arda Güler, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Arda'nın İspanya'daki kariyeri şanssızlıklarla başladı. Genç yıldız, transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kaldı. Arda, sakatlığını atlattıktan sonra yaşadığı ikinci sakatlıkla da korkuttu. Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...

#1
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen Arda Güler, kısa süredeki yükselişiyle büyük bir sıçrama yaptı.

#2
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon geçirdiği başarılı dönemin ardından Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, rekorlara imza attı.

#3
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro bonservis kazandırarak transfer yapan Arda Güler, İspanyol devine şanssızlıklarla başladı.

#4
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Sezon başında Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri kampında sakatlanan genç yıldız, tam 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

#5
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden sakatlandı.

#6
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in bugünkü son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığı belirtildi.

#7
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

İspanya basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

#8
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

İspanyol basınından Relevo, Arda Güler'in yeniden sakatlanmasının ardından üç farklı doktordan görüş aldı.

#9
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

"Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz."

#10
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

"Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz"

#11
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Öte yandan Sporx'te yer alan habere göre; İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

#12
Foto - Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Ancelotti sakatlandı diyerek kamuoyuna açıkladı...

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi. Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı. Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

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