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Spor
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Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

2024-04-29 09:57:44
Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

La Liga'nın 33. haftasında lider Real Madrid, Arda Güler'in güzel golüyle deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Carlo Ancelotti, milli yıldızın geleceğine dair önemli ifadeler kullandı. Arda Güler'in Real Sociedad maçındaki performansı Real'in ezeli rakibi Barça'da da yankı uyandırırken İspanyol medyasından bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

#1
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan genç yıldız Arda Güler, İspanya'da gündem olurken iddialar ardı ardına geldi.

#2
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve sahalara döndükten sonra son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, attığı golle başkent ekibine galibiyeti getirdi.

#3
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.

#4
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.

#5
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular.

#6
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak. Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var.

#7
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." yanıtını verdi.

#8
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Ancelotti'nin Arda Güler'in önümüzdeki sezonda da Real Madrid'de devam edeceğini açıklamasına rağmen İspanyol basınından yeni iddialar gelmeye devam etti.

#9
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.

#10
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi'nin, Arda Güler'in Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

#11
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Carlo Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

#12
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Başkent ekibinde sezonun genelinde sakatlıklardan kaynaklı sahalardan uzak kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için takımdan ayrılacağı iddia edildi.

#13
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Defansa Central'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuya 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır

#14
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Haberde, Real Madrid'in transfer planlamasında Arda Güler'in de adından söz edilebileceği yazıldı.

#15
Foto - Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…

Real Madrid forması ile bu sezon ligde 6 maçta toplamda 99 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 gollük katkı sağladı.

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