2024-04-29 09:57:44 Arda Güler için 50 milyon Euro… Böylesi ilk kez oluyor! Ancelotti bu sefer şok geçirecek…
La Liga'nın 33. haftasında lider Real Madrid, Arda Güler'in güzel golüyle deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Carlo Ancelotti, milli yıldızın geleceğine dair önemli ifadeler kullandı. Arda Güler'in Real Sociedad maçındaki performansı Real'in ezeli rakibi Barça'da da yankı uyandırırken İspanyol medyasından bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.