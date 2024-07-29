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Spor
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Arda Güler Behzat Ç'de

2024-07-29 13:19:32
Arda Güler Behzat Ç'de

Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Arda Güler Behzat Ç'de

Şimdilerde Real Madrid'de forma giyen ve attığı her adım gündem olan 19 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Arda Güler'in yıllar önce Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Arda Güler Behzat Ç'de

Güler, Behzat Ç.'nin 2013 yılında çekilen Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde çocuk oyuncu olarak rol almış.

#3
Foto - Arda Güler Behzat Ç'de

Küçük bir futbolcu olan Güler'in Behzat Ç.'nin antrenör olduğu bir sahnede, takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan taktik aldığı görüldü.

#4
Foto - Arda Güler Behzat Ç'de

Arda Güler'in yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

#5
Foto - Arda Güler Behzat Ç'de

Arda Güler bilindiği üzere bir dönem Gençlerbirliği altyapısında forma giyiyordu.

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