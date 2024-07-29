2024-07-29 13:19:32 Arda Güler Behzat Ç'de
Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şimdilerde Real Madrid'de forma giyen ve attığı her adım gündem olan 19 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Arda Güler'in yıllar önce Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
Güler, Behzat Ç.'nin 2013 yılında çekilen Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde çocuk oyuncu olarak rol almış.
Küçük bir futbolcu olan Güler'in Behzat Ç.'nin antrenör olduğu bir sahnede, takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan taktik aldığı görüldü.
Arda Güler'in yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Arda Güler bilindiği üzere bir dönem Gençlerbirliği altyapısında forma giyiyordu.
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