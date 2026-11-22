Arap ülkesinde 'Bayraktar Kızılelma' sevinci: Artık bizim yerimize o savaşacak
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma savaş uçağı dost ülkede gündem oldu. Yapılan yorumlarda 'Bizim yerimize Kızılelma savaşacak' dendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma savaş uçağı dost ülkede gündem oldu. Yapılan yorumlarda 'Bizim yerimize Kızılelma savaşacak' dendi.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın 600 sortilik test ve eğitim sürecini geride bırakarak göreve başlaması, Katar merkezli Al Araby TV'de geniş yer buldu.
Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatla Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke ünvanını kazandı. Baykar'ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna adım attığı günden bu yana kurduğu en büyük hayal olarak öne çıkan KIZILELMA, teslimatın ardından aktif göreve geçti.
Katar merkezli Al Araby TV'de yer alan yayında, son yıllarda Bayraktar ve Akıncı insansız hava araçlarının savaş alanlarında elde ettiği başarıların ardından Türkiye'nin bu alanda yeni bir seviyeye geçtiği belirtildi. Türk İHA'larının artık savaş alanları üzerinde uçarak kritik görevleri yerine getirmekle yetinmediği aktarılan yayında, "Şimdi hava muharebelerine de giriyor ve F-16 gibi geleneksel savaş uçaklarının, hatta diğer muharip uçakların potansiyel rakibi olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesine yer verildi.
Programda, Baykar'ın üç KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğine ilişkin açıklaması ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sözleri de ekrana taşındı. Bayraktar'ın teslimat gününü tarihi bir gün olarak nitelendirdiği, Türk havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ve KIZILELMA'nın dünyada fiilen hizmete giren ilk insansız savaş uçağı olduğunu söylediği aktarıldı.
Yayında, insansız savaş uçağı kavramının ne anlama geldiği ve KIZILELMA'yı diğer sistemlerden ayıran özellikler de izleyiciye anlatıldı. Geleneksel askeri uçakların kara ve deniz hedeflerini bombalayan bombardıman uçakları ile hava hedefleriyle çatışıp bu hedefleri önleyebilen savaş uçakları şeklinde ayrıldığı hatırlatıldı.
Askeri insansız hava araçlarının ortaya çıktıkları dönemden beri genellikle küçük ve nispeten yavaş araçlar olarak tanındığına dikkat çekilen yayında, KIZILELMA'nın bir hava muharebe uçağı olarak sınıflandırıldığı kaydedildi. Kanalda, uçağın çalışma prensibi şu sözlerle anlatıldı: "Başka bir ifadeyle Kızılelma, geleneksel savaş uçaklarının yaptığı gibi hava hedefleriyle çatışabiliyor. Ancak bunu kendisini yönlendiren bir pilot olmadan gerçekleştiriyor. Yani pilot, yerdeki kontrol merkezinde bulunurken uçak gökyüzünde düşman hedefleriyle çatışabiliyor."
Programın son bölümünde, KIZILELMA'nın envantere girişine ilişkin sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına yer verildi. Mahmud adlı kullanıcı, paylaşımında, "Kızılelma'nın envantere girmesi, Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli ve niteliksel bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Bu gelişme, insansız sistemlere verilebilecek görevlerin kapsamını genişletecek." değerlendirmesinde bulundu. Abdülaziz ise "Yeni Türk insansız savaş uçağının geleceği konusunda son derece umutluyum. Büyük bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle modern hava muharebesi anlayışında köklü bir değişim yaratılmasında önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı. İsmail adlı kullanıcı, "Türkiye doğru yolda. Artık biz Türkler savaşmayacağız, bizim yerimize Kızılelma savaşacak. Mantıklı." yorumunu yaptı. Musa ise "Türkiye bu şekilde ilerlemeye devam ederse yeni dünya düzeninin şekillendirilmesinde mutlaka başlıca rollerden birini üstlenecektir." dedi. KAYNAK: HABER7
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