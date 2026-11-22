Askeri insansız hava araçlarının ortaya çıktıkları dönemden beri genellikle küçük ve nispeten yavaş araçlar olarak tanındığına dikkat çekilen yayında, KIZILELMA'nın bir hava muharebe uçağı olarak sınıflandırıldığı kaydedildi. Kanalda, uçağın çalışma prensibi şu sözlerle anlatıldı: "Başka bir ifadeyle Kızılelma, geleneksel savaş uçaklarının yaptığı gibi hava hedefleriyle çatışabiliyor. Ancak bunu kendisini yönlendiren bir pilot olmadan gerçekleştiriyor. Yani pilot, yerdeki kontrol merkezinde bulunurken uçak gökyüzünde düşman hedefleriyle çatışabiliyor."