Türkiye İstanbul'dan destekliyordu: Rusya füze attı
Türkiye'nin İstanbul'dan desteklediği NATO görevi sırasında Rusya'dan kritik noktaya füze saldırısı gerçekleştirildi. Füzenin zamanlaması 'manidar' olarak yorumlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin İstanbul'dan desteklediği NATO görevi sırasında Rusya'dan kritik noktaya füze saldırısı gerçekleştirildi. Füzenin zamanlaması 'manidar' olarak yorumlandı.
Cuma günü iki Rus füzesi olduğu düşünülen mühimmat ve jet motorlu bir insansız hava aracı Polonya hava sahasına girdi. Olay, binlerce Avrupalı askerin savaşın ardından Ukrayna'da yürütülebilecek olası bir görev için hazırlandığı askeri tatbikatın yakınında yaşandı. Polonyalı ve diğer Avrupalı yetkililer, bu ihlali Kremlin'in tatbikata yönelik bir uyarısı olarak değerlendirdi.
AP'nin haberine göre Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, söz konusu cisimlerden ikisinin füze, üçüncüsünün ise jet motorlu bir insansız hava aracı olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Cisimler, müttefik askerlerin tatbikat yaptığı askeri eğitim alanı Nowa Deba'nın birkaç on kilometre yakınında, Polonya'nın güneydoğusuna düştü.
Kosiniak-Kamysz, cuma günü tatbikat sırasında düzenlenen basın toplantısında, “Bu tesadüfi bir olay değildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz güç gösterisiyle yakından bağlantılı olarak koordine edildi” dedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hava sahası ihlalinin tatbikatla aynı zamana denk gelecek şekilde düzenlenmiş kasıtlı bir provokasyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Nowa Deba'daki askeri tatbikata katılan İngiltere ve Fransa savunma bakanları da aynı değerlendirmeyi paylaştı.
Fransa ve İngiltere'nin öncülüğündeki çok uluslu güç, Ukrayna'yı destekleyen 37 ülkeden oluşan daha geniş bir siyasi oluşum olan “Gönüllüler Koalisyonu”nun NATO dışındaki askeri girişimi niteliğini taşıyor.
Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere'den yaklaşık 2 bin 800 personel tatbikata katılıyor. Polonya ise lojistik destek sağlıyor. Türkiye de tatbikata İstanbul'dan uzaktan katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa'dan bin 100 askerin görevlendirildiğini belirterek, “Bu koalisyonda aktif olan bir düzine ülke var. Kara, hava ve deniz operasyonlarımız bulunuyor” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23