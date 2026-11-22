Cuma günü iki Rus füzesi olduğu düşünülen mühimmat ve jet motorlu bir insansız hava aracı Polonya hava sahasına girdi. Olay, binlerce Avrupalı askerin savaşın ardından Ukrayna'da yürütülebilecek olası bir görev için hazırlandığı askeri tatbikatın yakınında yaşandı. Polonyalı ve diğer Avrupalı yetkililer, bu ihlali Kremlin'in tatbikata yönelik bir uyarısı olarak değerlendirdi.