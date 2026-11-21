Her dediği çıkan isim 'en güçlü rakam' dedi: Yeni asgari ücreti açıkladı
Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Ünlü SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücretle ilgili en güçlü senaryoyu açıkladı.
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Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Ünlü SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücretle ilgili en güçlü senaryoyu açıkladı.
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde olası zam oranları ve yeni maaş hesaplamaları gündeme geldi.
Ekonomim'in haberine göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut 28 bin 75 lira seviyesindeki net asgari ücret için üç ayrı zam senaryosunu değerlendirdi.
Karakaş'ın hesaplamalarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 29,5 oranında artış yapılması durumunda net asgari ücret 36 bin 357 liraya yükselecek.
şverenlere yönelik vergi istisnasında öngörülen yüzde 33,7'lik artışın esas alınması hâlinde ise yeni ücretin 37 bin 536 lira olması bekleniyor. Kulislerde konuşulan yüzde 35'lik zam ihtimalinde ise asgari ücret 37 bin 901 liraya ulaşacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda çalışanların mevcut maaşına 9 bin 826 lira zam yapılmış olacak.
Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında başlayacak müzakerelere çevrildi. Üç farklı hesaplama üzerinden gündeme gelen rakamlar olası zam senaryolarını ortaya koyarken, kesin ücretin komisyon görüşmelerinin ardından açıklanması bekleniyor.
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