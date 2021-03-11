Arap ülkesi karanlığa gömülebilir

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, elektrik üretiminde kullanılacak yakıtı almak için gerekli bütçe temin edilemediğinden ülkenin karanlığa doğru gittiği uyarısında bulundu. Enerji Bakanı Gacar, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, elektrik kesintisiyle ülkenin karanlığa gömülmemesi için sarf ettikleri çabaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştığını söyledi. Ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanmaması yönündeki imkanlarının tümünü seferber ettiklerine işaret eden Gacar, "Karanlığa doğru gidiyoruz. Bizler üzerimize düşeni yaptık. Parlamenterlerin, çözüm imkanına sahip oldukları halde karanlığa gitmemize seyirci kalmayı kabul edeceklerini sanmıyorum." dedi. Yakın gelecekte ne Lübnan Elektrik Şirketi'nden ne de jeneratörlerden elektrik temin etmenin mümkün olmayacağına dikkati çeken Gacar, "O zaman da durum çok daha zor olacaktır. Yakıt almak için bir kaynak bulunmalı, bizler hala 2020 yılı bütçesinde yaptığımız tasarruftan kalan imkanları kullanıyoruz. Elektrik üretimini sürdürmemiz için yeni bütçeye ihtiyacımız var." diye konuştu.