Ev alacaklar dikkat: Uzman isim 'bu tarihi bekleyin' diyerek duyurdu
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç ev almayı düşünen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Uzman isim tarih vererek çarpıcı detayları paylaştı.
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Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç ev almayı düşünen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Uzman isim tarih vererek çarpıcı detayları paylaştı.
TGRT Haber'de yer alan habere göre, Konut piyasasında yaşanan gelişmeler, ev sahibi olmak isteyenlerin kararlarını yeniden şekillendiriyor. 2027 yılında fiyatların nasıl değişeceği merak konusu olurken, konut almayı düşünenler de doğru zamanı sorguluyor. Peki, şimdi ev satın almak mı daha avantajlı, yoksa kirada kalmaya devam etmek mi?
Şenay Araç, "Bugünkü konut fiyatları, kira bedelleri ve kredi koşullarını değerlendirdiğimizde vatandaş için ev satın almak mı, kirada oturmak mı daha mantıklı?" sorusuna cevap verdi:
Kirada oturan vatandaşlarımızın ellerindeki bütçeye göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeterli birikimleri varsa mutlaka konut alımını değerlendirmeleri lazım. Satılık konut fiyatları enflasyon rakamlarının altında seyrediyor. Güzel bir pazarlıkla değerlendirilebilecek fırsatlar var.
Kredi oranları yüksek olmasına rağmen eksik kalan kısmı katılım finans firmalarından tamamlayarak alım yapabilir, kira yerine kendi evlerinin taksitlerini ödeyebilirler. Tabii bunu kendi ödeme güçlerine göre yapmalılar. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir. Çünkü şu anda pazarlık ederek alınabilecek, iyi fiyatlı çok güzel yerler mevcut.
2027’ye girerken konut fiyatlarında yükseliş beklemiyorum. Piyasada ciddi bir nakit sıkıntısı var. Hazirana kadar büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Önümüzde yılbaşı var. Ondan sonra Ramazan Bayramı, ardından Kurban Bayramı geliyor. Mayıs sonuna kadar piyasanın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum.
Fakat en önemli nokta, mevduat faizlerindeki ve konut kredisi oranlarındaki düşüş. Mevduat faizlerinin düşmesi, buradaki parayı konuta yönlendirebilir. Konut kredisi oranları da düşerse o zaman piyasada değişiklik görülebilir.
İstanbul’da Başakşehir, Küçükçekmece, Kağıthane, Beylikdüzü (metrobüs çok işe yarıyor), Bayrampaşa, Ümraniye, Maltepe ve Kartal (Marmaray) öne çıkıyor. Bu bölgelerde farklı bütçelere göre konut bulmak çok kolay. Hem seçenek çok hem de metro, Marmaray ve metrobüs hatlarına yakın yerlerde ulaşım çok rahat ve kolay.
Arnavutköy bölgesinde yeni bir şehir kuruluyor. Buranın çok kıymetleneceğini düşünüyorum. Kanal İstanbul Projesi de bu bölge içerisinde. Planlı, altyapısı güçlü ve deprem yönetmeliğine uygun bir şehir kurulması bölge için çok önemli. Anadolu Yakası’nda da Tuzla bölgesinde çok fazla konut projesi var. Yat limanının da katkısıyla bölgenin güzel primler yapabileceğini düşünüyorum.
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