Kredi oranları yüksek olmasına rağmen eksik kalan kısmı katılım finans firmalarından tamamlayarak alım yapabilir, kira yerine kendi evlerinin taksitlerini ödeyebilirler. Tabii bunu kendi ödeme güçlerine göre yapmalılar. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir. Çünkü şu anda pazarlık ederek alınabilecek, iyi fiyatlı çok güzel yerler mevcut.