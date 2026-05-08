Kriz hiç olmadığı kadar büyüdü: Uçaklarda kullanılan yakıt türü değiştiriliyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Orta Doğu’daki savaşın sürmesi halinde dünyanın bazı bölgelerinde havacılık yakıtı sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, Avrupa'da alternatif olarak Jet A yakıtı kullanımının sektör için önemli esneklik sağlayabileceğini bildirdi. IATA Uçuş ve Teknik Operasyonlar Direktörü Stuart Fox tarafından yayımlanan değerlendirmede, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle küresel havacılık yakıtı tedariki üzerindeki baskının arttığına işaret edildi. Mevcut durumda ticari havacılıkta ağırlıklı olarak Jet A-1 ve Jet A olmak üzere iki temel yakıt türünün kullanıldığı belirtilen değerlendirmede, Jet A-1’in uluslararası operasyonlarda standart yakıt olduğu, Jet A'nın ise daha çok Kuzey Amerika'da kullanıldığı kaydedildi. Değerlendirmede Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin gerektiğinde Kanada’daki taşıyıcılar gibi Jet A ile Jet A-1 arasında geçiş yapabilecek şekilde operasyonlarını sürdürebileceğine dikkat çekildi.