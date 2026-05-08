Merakla beklenen mülakatsız memur alımı resmen başladı: Sadece bir şeye bakılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mülakatsız memur alımına başladı. Alım sürecinde adaylarla ilgili olarak tek bir şeye bakılacak. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 680 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız gerçekleştirilecek.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımında, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. İlana göre adaylar mülakata girmeden yerleştirilecek.
Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar işlemlerini; Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirebilecek. Başvuruların son günü saat 23.59 olarak açıklandı.
Personel alımına ilişkin tüm ilan ve bilgilendirmelerin; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacağı belirtildi.
Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alım sürecini duyurdu. Göktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz."
