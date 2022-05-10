Aracında taranan gencin ölümünde şok eden Tiktok iddiası

Feci şekilde öldürülen Nur'un bugüne kadar karakolluk bir olayı olmadığını aktaran Avukat Urul, cinayetin ardından Emirhan'ın kendisi ile eşinin uzun süredir tehdit edildiğini öğrendiklerini söyledi. Öğrendikleri bilgilere göre cinayeti işleyen kişilerin Emirhan'ın Tiktok'tan elde ettiği gelire göz koyduklarını aktaran Urul, “Tiktok fenomeni olduğu için sosyal medyadan ciddi bir geliri var. Cinayetin gerçekleştiği yer ve gerçekleşme şekline bakarsak eğer bu cinayetin büyük bir titizlikle planlandığını görüyoruz. Cinayetin gerçekleştiği yerde hiçbir kamera yok. Gözden uzakta tenha bir yer. Cinayet esnasında Emirhan'ın aracı keleş diye tabir edilen AK-47 ile taranıyor. Olayın ardından o gün bağ evinde bulunan Fehime isimli şahıs tutuklandı. Onun verdiği beyanlar üzerinden Fehime'nin ağabeyi ve kuzenlerinin o gün olay yerinde olduklarını ve olay yerinden Fehime ile birlikte kaçtıkları ortaya çıktı. Fehime'nin telefonundaki verilerde olayın ardından temizleniyor. O gün cinayet zanlılarını Fehime olay yerine çağırıyor. Fehime'nin ağabeyi ve kuzenleri her yerde aranıyor. Şuanda zanlıların Suriye'ye kaçma endişesi ve ihmali üzerinde duruluyor” şeklinde konuştu. Oğlunun öldürülmesinin ardından büyük şok yaşayan anne Hatice Nur ise Emirhan'ın çok mutlu bir evliliği olduğunu söyledi. Bağ evine önceden hırsız girmesinden dolayı sık sık gittiğini aktaran Nur, “Çocukları bana babalarını soruyor. Eşi şu an kafayı yemiş durumda. Çocukları sürekli ağlıyor. Emirhan benim ilk göz ağrımdı. Onunla arkadaş gibiydik. Her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Bizim şimdiye kadar herhangi bir düşmanımız falan olmadı. Bağ evinde bulunan kızı onun isteğiyle oraya götürüyor. Kız oğluma ‘Ailem bana şiddet uyguluyor. Bana yardım et' diyor. Emirhan'da onu alıp bağ evine götürüyor. Emirhan da onu bırakıp geliyor. Sadece o öldüğü gün oraya gidiyor. Ben önce Allah'a sonra adalete güveniyorum. Kanı yerde kalmasın” ifadelerini kullandı.