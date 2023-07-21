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Türkiye
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Aracın sıkıştırdığı motosiklet devrildi

2023-07-21 13:48:43
Aracın sıkıştırdığı motosiklet devrildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir aracın sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

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Foto - Aracın sıkıştırdığı motosiklet devrildi

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde şehir merkezi istikametine gitmekte olan Orhan T. idaresindeki 55 AIU 518 plakalı motosiklet, arkadan gelmekte olan bir başka aracın sıkıştırması sonucu dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı.

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Foto - Aracın sıkıştırdığı motosiklet devrildi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

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