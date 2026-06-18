Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

"Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum."