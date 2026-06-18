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Ekonomi
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Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar
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Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

Kayseri'de motorin yerine benzin doldurulan otomobili, motor arızası nedeniyle yolda kalan sürücünün başvurusu üzerine Tüketici Hakem Heyeti, ‘ayıplı hizmet’ gerekçesiyle oluşan 65 bin liralık zararı akaryakıt istasyonunun ödemesine karar verdi. Avukat Mevlid Emin Balcıoğlu ise Türkiye'de 30 milyondan fazla araç sahibi olduğunun altını çizerek “Bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir" dedi.

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Foto - Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir istasyondan yakıt alan Ü.A'nın otomobili, kısa süre sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı.

#2
Foto - Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü, çekici yardımıyla servise götürdü.

#3
Foto - Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

Burada yapılan teknik incelemede, araca motorin yerine benzin doldurulduğu belirlendi.

#4
Foto - Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle elindeki belge ve raporlarla Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvuran Ü.A, aracında meydana gelen hasarın giderilmesi için yaptığı masrafların karşılanmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi ile diğer bilgi ve belge incelemesinde akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna kanaat getirdi. Bu kapsamda 57 bin 965 lira hasar tutarı, 3 bin 287 lira ikame araç bedeli, 1920 lira çekici ücreti ve hatalı doldurulan 1000 liralık yakıtın tüketiciye ödenmesine hükmetti.

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Foto - Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

Ü.A'nın avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, müvekkilinin aracına yanlış türde yakıt konulması nedeniyle yetkili serviste yaptırdıkları onarıma bağlı zararın tazmini için Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarını söyledi. Hakem heyetinin başvurularına güzel bir kararla cevap verdiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

#6
Foto - Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar

"Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum."

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