Aracı olan herkesin başına gelebilir! Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılar
Kayseri'de motorin yerine benzin doldurulan otomobili, motor arızası nedeniyle yolda kalan sürücünün başvurusu üzerine Tüketici Hakem Heyeti, ‘ayıplı hizmet’ gerekçesiyle oluşan 65 bin liralık zararı akaryakıt istasyonunun ödemesine karar verdi. Avukat Mevlid Emin Balcıoğlu ise Türkiye'de 30 milyondan fazla araç sahibi olduğunun altını çizerek “Bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir" dedi.