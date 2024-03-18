2024-03-18 15:48:14 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…
Araç sahiplerinin gün gün takip ettiği akaryakıt fiyatları yeni haftada rekor zamlar için sinyal verdi. Brent petrol ve dolar kurunda görülen dalgalanmalar ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatları son 4 ay içerisinde en yüksek rakamlara ulaşırken akaryakıta gelen peş peşe zamlar sürücüleri de düşündürüyor. Peki akaryakıt fiyatlarına yeni zam var mı? İşte 18 Mart 2024 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...