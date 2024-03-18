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Ekonomi
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Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

2024-03-18 15:48:14
Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

Araç sahiplerinin gün gün takip ettiği akaryakıt fiyatları yeni haftada rekor zamlar için sinyal verdi. Brent petrol ve dolar kurunda görülen dalgalanmalar ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatları son 4 ay içerisinde en yüksek rakamlara ulaşırken akaryakıta gelen peş peşe zamlar sürücüleri de düşündürüyor. Peki akaryakıt fiyatlarına yeni zam var mı? İşte 18 Mart 2024 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

#1
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

Araç sahipleri yeni bir zam haberi ile uyanmaktan korkar oldu. Brent petrol fiyatları zirveye yolculuğuna hız kesmeden devam ederken benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 1 TL 53 kuruş, motorine ise 1 TL 10 kuruş zam geldi. Haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatlarına zam olup olmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki akaryakıt fiyatlarına yeni zam var mı? İşte 18 Mart 2024 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

#2
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ederken brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz hafta Jrtış göstererek 84,8 dolara yükseldi. Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yükseltirken Ukrayna ve Rusya'nın petrol rafinerilerine saldırı girişimleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Yeni haftada petrol fiyatlarının 88 dolar olması beklenirken uzmanlar akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelebileceğine işaret ediyor.

#3
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

18 MART 2024 AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL İstanbul Avrupa Yakası • Benzin fiyatı: 42.08 TL • Motorin litre fiyatı: 41.90 TL • LPG litre fiyatı: 21.95 TL

#4
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

İstanbul Anadolu yakası • Benzin fiyatı: 41.99 TL • Motorin litre fiyatı: 41.83 TL • LPG litre fiyatı: 21.43 TL

#5
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

ANKARA • Benzin fiyatı: 42.83 TL • Motorin fiyatı: 42.71 TL • LPG fiyatı: 21.85 TL

#6
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

İZMİR • Benzin fiyatı: 43.04 TL • Motorin fiyatı: 42.91 TL • LPG fiyatı: 21.51 TL

#7
Foto - Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

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