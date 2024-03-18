Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıt fiyatlarına dev zam göründü! Benzin, motorin, LPG…

Araç sahipleri yeni bir zam haberi ile uyanmaktan korkar oldu. Brent petrol fiyatları zirveye yolculuğuna hız kesmeden devam ederken benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 1 TL 53 kuruş, motorine ise 1 TL 10 kuruş zam geldi. Haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatlarına zam olup olmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki akaryakıt fiyatlarına yeni zam var mı? İşte 18 Mart 2024 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...