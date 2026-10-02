  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar Helikopter, kırsal alana düştü! Faciada ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti Sır gibi saklanıyormuş ortaya çıktı! Rusya'da tarihin ardındaki gizli kalmış izler ilk kez görüntülendi Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar Avrupa’da savaş alarmı! Moskova-NATO gerilimi “nükleer tehdit” aşamasında Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor Cübbeli Ahmet Hoca isim vermeden AK Partili ismi işaret etti: Namaz abdestle kurtaracaklarını sanmasınlar
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi, 2006-2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alan ya da kiralayan milyonlarca kişiye toplam 55,87 milyon sterlin tazminat dağıtılmasını onayladı. Küresel otomotiv ve nakliye şirketlerinin araç teslimat ücretlerini gizli anlaşmalarla suni olarak şişirdiğinin tespit edilmesi üzerine alınan karar, bireysel sürücülerin yanı sıra lojistik ve kamu filolarını da kapsıyor. Hak sahiplerine araç başına 25 sterlinden başlayan ödemelerin banka havalesi veya alışveriş puanı şeklinde yapılacağı duyuruldu.

#1
Foto - Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

İngiltere’deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), 2006 ile 2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alan ya da kiralayan tüketici ve işletmelere toplam 55,87 milyon sterlin (yaklaşık 3,61 milyar TL) tazminat dağıtılmasını öngören planı resmen onayladı. Kararın arkasında, küresel otomotiv ve nakliye devlerinin kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak araç teslimat ve nakliye ücretlerini suni şekilde şişirdiğinin tespit edilmesi yatıyor.

#2
Foto - Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

Skandaldan Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 17,8 milyon aracın etkilendiği tahmin edilirken, haksız alınan bu paralar hak sahiplerine iade edilecek. Süreçten sadece bireysel sürücüler değil; filolarına araç katan kiralama, inşaat ve lojistik şirketleri ile aynı dönemde binlerce araç alımı yapan kamu kurumları da yararlanabilecek.

#3
Foto - Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler araç başına 25 sterlinden başlayacak; birden fazla etkilenen aracı bulunanlar ise ek araçlar için ilave ödeme alacak.

#4
Foto - Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

Hak sahipleri ödemelerini doğrudan banka havalesi, alışveriş puanı veya hayır kurumlarına bağış şeklinde tahsil edebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat gözükara

Ne acı...Hıristiyanın adaletine imreniyoruz ve adillerde.....MÜSLÜMAN ÜLKEDE ADALET DİPLERDE...Yöneticilere ve adaleti temsil edenlere soruyorum ..Siz Müslüman mısınız? Keşke hıristiyan olsanız diyesim geliyor...Türbanlı namazlı bakan kanunları kılıfına uydurup yolsuzluk yapıyor hala sırıtarak geziyor...
TÜM YORUMLARA GİT
Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!
Sosyal Medya

Zulme uğrayanlara ilahi koruma! Siyonist askerlerin ev baskınında gözlerinin kör olduğu o mucizevi anlar rekor kırdı!

İşgalci İsrail güçlerinin masum Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün artarken, vicdanları sızlatan ev baskınlarından birinde yaşanan i..
Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti
Aktüel

Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti

Milletin inancıyla, ahlakıyla ve kamu düzeniyle her gün ekranlarda savaşan seküler kokuşmuşluğun maskesi Şişli sokaklarında patladı! Fonlu v..
Medine'ye alçak saldırı
Dünya

Medine'ye alçak saldırı

Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Yemen'deki Husiler, Medine'de Taybe Elektrik Santralini İHA'yla hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. ..
Bahis soruşturması TFF'yi sarstı! Ural Aküzüm'ün ardından iki istifa daha geldi!
Gündem

Bahis soruşturması TFF'yi sarstı! Ural Aküzüm'ün ardından iki istifa daha geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) peş peşe gelen istifalar futbol gündemine bomba gibi düştü. Federasyonun yürüttüğü dev bahis soruşturma..
ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş
Gündem

ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş

İran'ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney hakkında günlerdir dünya basınının merakla takip ettiği sır perdesi nihayet aralandı. ABD ve İ..
Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!
Gündem

Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!

CHP’nin yıllardır emeklilerin geçim sıkıntısını gündeme getirirken kullandığı yoksulluk tablosunun ardından, bu kez TBMM’de fon mağduru 78 y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23