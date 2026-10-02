Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor

İngiltere’deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), 2006 ile 2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alan ya da kiralayan tüketici ve işletmelere toplam 55,87 milyon sterlin (yaklaşık 3,61 milyar TL) tazminat dağıtılmasını öngören planı resmen onayladı. Kararın arkasında, küresel otomotiv ve nakliye devlerinin kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak araç teslimat ve nakliye ücretlerini suni şekilde şişirdiğinin tespit edilmesi yatıyor.