Araç sahiplerine ödeme yapılacak! 2006-2015 arasında otomobil satın alanlara paralar iade ediliyor
İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi, 2006-2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alan ya da kiralayan milyonlarca kişiye toplam 55,87 milyon sterlin tazminat dağıtılmasını onayladı. Küresel otomotiv ve nakliye şirketlerinin araç teslimat ücretlerini gizli anlaşmalarla suni olarak şişirdiğinin tespit edilmesi üzerine alınan karar, bireysel sürücülerin yanı sıra lojistik ve kamu filolarını da kapsıyor. Hak sahiplerine araç başına 25 sterlinden başlayan ödemelerin banka havalesi veya alışveriş puanı şeklinde yapılacağı duyuruldu.