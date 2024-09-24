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Ekonomi
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Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Giriş Tarihi:
Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları için zam kararı çıktı.

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#1
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

#2
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Brent petrol fiyatının 71 dolardan 74 dolara yükselmesiyle akaryakıta zam geldi.

#3
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 20 kuruş pahalandı.

#4
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Motorinde ve oto gazda (LPG) ise herhangi bir değişiklik olmadı.

#5
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

24 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BENZİN İstanbul (Avrupa): 42,75 TL İstanbul (Anadolu): 42,75 TL Ankara: 43,08 TL İzmir: 43,54 TL

#6
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

MOTORİN İstanbul (Avrupa): 41.74 TL İstanbul (Anadolu): 41.67 Ankara: 42.19 TL İzmir: 42.71 TL

#7
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

OTO GAZ İstanbul (Avrupa): 25.13 TL İstanbul (Anadolu): 24.59 TL Ankara: 25.14 TL İzmir: 25.04 TL

#8
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

#9
Foto - Araç sahipleri yandı! Akaryakıta büyük zam

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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