Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası alev alan brent petrol akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansımaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre bir zam daha kesinleşti.

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor. Motorine gelecek zam cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt tabelalarına sert şekilde yansıyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresine 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam yapılacak. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle 2,29 liralık zammın tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda artışın yaklaşık 57 kuruş seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının şehir bazında önemli seviyelere çıkması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira ve doğu illerinde 65,77 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,14 lira, Ankara’da 86,27 lira, İzmir’de 86,54 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetini doğrudan artıracak. Ortalama 60 litrelik bir depo, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha pahalıya dolacak.

