2023-02-03 10:11:04 Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor
Araç sahipleri sürpriz üstün sürpriz yaşıyor.
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Araç sahipleri sürpriz üstün sürpriz yaşıyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle bir haftada motorin ücretlerine dördüncü kez indirim geliyor.
MOTORİNE İNDİRİM ÜSTĞNE İNDİRİM - 27 Ocak Cuma günü, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi. Motorine 2 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 2 kuruş, 3 Ocak Cuma günü (bugün) ise 65 kuruş daha indirim gelmişti. Motorine 4 Şubat Cumartesi günü (bu gece yarısı) 68 kuruşluk bir indirim daha geliyor.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İSTANBUL - Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,07 TL Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,77 TL Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,13 TL Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,82 TL
ANKARA - Benzin fiyatı: 21,37 TL Motorin fiyatı: 22,11 TL
İZMİR - Benzin fiyatı: 21,29 TL Motorin fiyatı: 22,18 TL
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