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Ekonomi
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Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

2023-02-03 10:11:04
Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

Araç sahipleri sürpriz üstün sürpriz yaşıyor.

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle bir haftada motorin ücretlerine dördüncü kez indirim geliyor.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

MOTORİNE İNDİRİM ÜSTĞNE İNDİRİM - 27 Ocak Cuma günü, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi. Motorine 2 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 2 kuruş, 3 Ocak Cuma günü (bugün) ise 65 kuruş daha indirim gelmişti. Motorine 4 Şubat Cumartesi günü (bu gece yarısı) 68 kuruşluk bir indirim daha geliyor.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

İSTANBUL - Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,07 TL Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,77 TL Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,13 TL Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,82 TL

#5
Foto - Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

ANKARA - Benzin fiyatı: 21,37 TL Motorin fiyatı: 22,11 TL

#6
Foto - Araç sahipleri dikkat! 4. kez indirim geliyor

İZMİR - Benzin fiyatı: 21,29 TL Motorin fiyatı: 22,18 TL

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