Arabası olan herkesi kapsayan yeni karar! Bunu yapan sürücü tazminat ödeyecek

Trafik kazalarında kusurlu taraftan ne gibi tazminatların talep edilebileceği hakkında bilgi veren Erdoğan, "Biliyorsunuz trafik kazaları karayollarında meydana gelen kazalar olarak adlandırılıyor. Karayollarında meydana gelen kazalarda haksız fiile, zarara uğramış ve beden gücünde kayıp yaşamış herkes sürekli sakatlık halinde bu zararın tazminini hem zarara sebebiyet kişilerden hem de sigorta şirketinden isteyebiliyor. Bu konu ile ilgili olarak şöyle düşünmek lazım. Yaralanmalar halinde vücut bütünlüğünün bozulması, kaza sonucu uzuv kaybı, uzun süreli sakatlık, sürekli sakatlık, psikolojik rahatsızlıkların oluşması, estetik duruşlarda bozukluk yani işgücü kaybının olması halinde de tazminat talep edilebiliyor. Tabi bunun yanında da ifade ettiğim gibi araçta meydana gelen hasarlardan zarar ziyandan, araçta meydana gelen değer kaybından ve bunun yanında o aracın kullanılmamasından dolayı başka bir aracın kullanılmak zorunda kalınması halinde de o aracın bedeli de tazminat olarak talep ediliyor." ifadelerini kullandı.