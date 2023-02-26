Arabaların girmediği yerlere böyle yardım taşıyor

Kolcu, sözlerine şöyle devam etti: “Hatay’a giderken çevremden topladığım yardım malzemelerini de yanıma almıştım. Gider gitmez onları zaten ihtiyaç sahiplerine verdim. Aynı zamanda yetkili merciler tarafından birçok yardım malzemesi de bölgeye ulaşmıştı. Ancak o sırada hala enkaz başında yakınlarına ulaşmaya çalışan ya da hasarlı evlerinin önünde bekleyen kişiler vardı. Ana arterler açık olsa da birçok mahalle ve sokakta enkazlar nedeniyle arabayla ulaşılamayacak yerler vardı. Ben de bölgeye yardım getiren kişilerle iletişime geçerek toplanan yardımları bisikletimle hızlıca insanlara ulaştırabileceğimi söyledim. Bisikletimin römorkuna yüklediğim erzakları, giysileri mahalle aralarına giderek ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye başladım. Öyle bir ortam ki; duyduğunuz tek his, daha fazla kişiye yardım etmeniz gerektiği. Ben de bu düşünce ile hareket ettim. Gittiğim enkazların önünde bana sarılıp ağlayan, böylesine zor durumda bile mahcubiyetle yardımları alan, o gönlü güzel insanları hiç unutmayacağım. ‘Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı’ demenin ne anlama geldiğini ben Hatay’da gördüm. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız.” Şu anda Hatay’da olduğunu söyleyen Kolcu, “Yetkili mercilerle koordineli bir şekilde, onların da yönlendirmesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk sefer olduğu gibi Türkiye genelinden bisikletleriyle gönüllü gelen arkadaşlarımız da var. Bisikletimizle hem şehir merkezindeki hem de köylerdeki insanlara ulaşıyoruz. Onlara ilaç ve çeşitli yardım malzemeleri taşıyoruz ya da bölgedeki insanlarımızın taleplerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizden ilaç, giysi ya da özel bir şey istediklerinde, bunu yerine getirmek için hemen buradaki kuruluşlarla iletişime geçiyoruz. Çocuklarla oyun oynuyoruz. Onlara umut ve enerji vermeye odaklanıyoruz. Depremin ilk haftasına göre kıyasladığımda panik havası biraz daha azalmış durumda. Ancak en uzak bir artçı sarsıntı olduğunda insanlar, ‘Acaba yeniden büyük bir deprem oluyor?’ endişesine kapılıyor. Günler geçiyor ama konuştuğum birçok insanın yüreğindeki acı, hala ilk günkü gibi” ifadelerini kullandı.