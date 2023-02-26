Arabaların girmediği yerlere böyle yardım taşıyor

Kolcu, yanına yardım malzemelerini, bisikletini ve römorkunu da alarak otobüsle İzmir’den Hatay’a geçti. Kendilerini ‘BisiDestek’ grubu olarak adlandırılan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden Hatay’a gelen bisikletli ekiple buluşan Kolcu, kendi yanında getirdiklerinin yanı sıra yetkili merciler tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemelerini sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Bölgeye yardım getiren belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve yetkili kurumlar ile koordineli hareket eden Kolcu, özellikle enkazlar nedeniyle araç girişinin yapılamadığı mahalleleri seçti. Kolcu, yetkililerin de yönlendirmesiyle erzak, giyim eşyası ya da sıcak yemek gibi yardımları, enkazla dolu mahallelerden geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kolcu, Hatay’da 5 gün kaldıktan sonra İzmir’e döndü. Ancak Kolcu’nun yüreği, deprem bölgesindeki vatandaşlardan ayrı kalmaya daha fazla dayanamadı. Kolcu, geçtiğimiz perşembe günü yeniden Hatay’a gitti ve hala bölgedeki yardımlarını sürdürüyor.