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Otomotiv
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Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

2023-12-03 18:35:25
Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Otomotiv sektöründe bir dönem kapanıyor. Vatan'a göre; Ticaret bakanlığı harekete geçti. Yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda, AB ülkeleri ve STA dahilindeki 39 ülke dışında kalan Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden yapılacak elektrikli araç ithalatında; Türkiye’de temsilci bulundurulma, 7 bölgede en 20 servisi bizzat açma, en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi hizmeti verme gibi şartları karşılayamayanlar ithalat ‘İzin Belgesi’ alamayacaktı.

#1
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

41- Avrupalı bir markanın Çin’de üreterek Türkiye’ye getirdiği elektrikli araç hangi kapsamda sayılacak

#2
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

1- Avrupalı bir markanın Çin’de üreterek Türkiye’ye getirdiği elektrikli araç hangi kapsamda sayılacak?

#3
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Araç, Çin’de üretildiği yani Çin menşeli olduğu için yeni tebliğ kapsamında değerlendirilecek ve ‘İzin Belgesi’ aranacak. Örneğin; Dacia markası Spring’i getirdiği için 7 bölgede 20 servisi bizzat bulundurmak zorunda.

#4
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

2- Servis ağı olan ithalatçı istisna alacak mı?

#5
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Alamayacak. Kendi kurmadığı servis ağından yararlanan ithalatçılar, ‘İzin Belgesi’ alabilmek için 7 bölgede en az 20 servis kurmak durumunda kalacak.

#6
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

3-Şu anda ithalat yapan ama şartları sağlamayan markalar 29 Aralık 2023 itibarıyla şartları sağlamazsa ithalat yapamayacak mı?

#7
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Evet yapamayacak. 30 gün içerisinde şartları yerine getiremeyen ve bu nedenle ‘İzin Belgesi’ alamayan firmalar, şu anda bu araçların ithalatçısı olsa bile şartları sağlaması gerekecek.

#8
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

4- Servisi ithalatçının kendisi ya da bayinin kurması fark eder mi?

#9
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Evet ediyor. İzin zorunluluğu olan ithalatçı firmanın bayilik/Franchise verip servis açması yeterli olmayacak. Servisi bizzat kendisinin açması gerekecek.

#10
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

5- Bayileri aracılığıyla servis istasyonu hizmet şartını sağlayan ithalatçı firmalar ne olacak?

#11
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

İthalatçının kendisine ait olmayan servisleri kabul edilmeyecek. Bu servisler ‘İzin Belgesi’ almak için yeterli olmayacak.

#12
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

6- Türkiye’de bayi teşkilatı ve servis ağı bulunan markaların AB ve STA dışı diğer ülkelerden yeni marka ithalatında mevcut ağı kullanması mümkün mü?

#13
Foto - Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Hayır. Avrupalı bir markanın distribütörü olan bir şirket, Çin’den elektrikli araç getirirse ‘İzin Belgesi’ almak zorunda. Bu belgeyi almak için de tüm koşulları karşılamalı.

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