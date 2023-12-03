2023-12-03 18:35:25 Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin
Otomotiv sektöründe bir dönem kapanıyor. Vatan'a göre; Ticaret bakanlığı harekete geçti. Yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda, AB ülkeleri ve STA dahilindeki 39 ülke dışında kalan Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden yapılacak elektrikli araç ithalatında; Türkiye’de temsilci bulundurulma, 7 bölgede en 20 servisi bizzat açma, en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi hizmeti verme gibi şartları karşılayamayanlar ithalat ‘İzin Belgesi’ alamayacaktı.