2022-08-07 12:05:04 Araba sahibi milyonları ilgilendiriyor! Fiyatlar değişti, yeni ücretler tek tek açıklandı
‘Zorunlu Trafik Sigortası’ ile ilgili kritik uyarı geldi. Tamamen zorunlu, fiyatlar değiş, yeni ücretler tek tek açıklandı. Son dönemde sigortacıların maliyeti gerekçe gösterip poliçe kesimini zorlaştırdığıyla ilgili şikayetler artmış, düzenleyici kurumdan da bu konuda uyarılar gelmişti. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı, yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. İşte tüm araç sahiplerini ilgilendiren trafik sigortasında güncel fiyatlar...