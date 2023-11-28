  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi! Dikkat çeken Afrika ve SİHA sözleri

Google Chrome'dan yapay zeka hamlesi

Suudi Arabistan'dan dev bonservis! Türkiye'ye veda ediyor: İrfan Can Kahveci yuvadan uçuyor

Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basitmiş! İlgili şok detay: Hemen böyle temizleyin! Bunu yapmanız lazım

Hiç bir dine inanmıyorlardı... Ukraynalı kız kardeşlere İslam'la şereflenmek Türkiye'de kısmet oldu

Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Türkiye, İsrail'in propagandasını çürüttü! Elon Musk açıklaması dikkat çekti

Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını kimse beklemiyordu

Japonya'dan skandal PKK kararı! İşte PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan ülkeler listesi

Topuk Yaylası beyaza büründü
Otomotiv
14
Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

2023-11-28 19:50:19
Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Araba fiyatları gerilerken sıfır otomobil satışlarında rekorlar ve talep devam ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte markalar kampanya yapıp fiyatları düşürürken satışlarını da ciddi oranda artırıyorlar. Sıfır da olsa alınan otomobil 2024 yılı itibarıyla 1 yaşında olacak. İkinci elde bu durum fiyat düşüşü anlamına geliyor. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.

#1
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Sıfır otomobil almak isteyenler için yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Markalar satışlara yetişemezken fiyatlarda gerileme görülüyor.

#2
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; İkinci el otomobil piyasasında sert fiyat düşüşlerine rağmen satışlar gerçekleşmiyor. Kredi faizlerindeki artış da ikinci el otomobile olan rağbeti azalttı ve ikinci el otomobiller ülkemizde sıfır otomobillerden ucuza satılmaya başlandı.

#3
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

#4
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAI i10 Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.

#5
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

İŞTE EN UCUZ ARABA FİYATLARI Alfa Romeo, model: Tonale 1.6 Dizel 130 Hp, fiyat: 2.205.000 TL Audi, model: A3 Sportback Benzinli 150 Hp, fiyat: 1.518.911 TL BMW, model: 118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp, fiyat: 1.882.820 TL

#6
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Chery, model: Omoda5 Comfort, fiyat: 1.180.000 TL Citroen, model: C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli, fiyat: 813.000 TL

#7
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Cupra, model: Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik, fiyat: 1.734.000 TL Dacia, model: Yeni Sandero Stepway 90 hp, fiyat: 874.000 TL

#8
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

DS, model: DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik, fiyat: 1.876.600 TL Fiat, model: Egea 1.4 Manuel Benzinli, fiyat: 787.900 TL

#9
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Ford, model: Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel, fiyat: 887.900 TL Honda, model: City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket, fiyat: 976.000 TL

#10
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Hyundai, model: i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel, fiyat: 675.000 TL Jaguar, model: R Dynamic S, fiyat: 3.102.728 TL

#11
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Kia, model: Picanto 1.0L 4x4 Business e-CVT 2.5cc, fiyat: 780.000

#12
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Lexus, model: NX 350h 4x4 Business e-CVT 2.5cc, fiyat: 4.129.000 TL Mercedes, model: A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik, fiyat: 1.925.000

#13
Foto - Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

MG, model: ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp, fiyat: 929.000 TL Nissan, model: Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel, fiyat: 1.017.700 TL

Satanist Metallica grubu Suudi Arabistan'da konser verecek!
Dünya

Satanist Metallica grubu Suudi Arabistan'da konser verecek!

Müzik grubu Metallica'nın önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da konser vereceği bildirildi.

Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı
Dünya

Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı

ABD Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başladı. Kalıcı ateşkes çağrısı yapanların arasında Tony, Emmy ve Grammy ödüllü Hollywood yıld..
İran'dan şaşırtan ABD çıkışı! Gazze'de...
Gündem

İran'dan şaşırtan ABD çıkışı! Gazze'de...

İran yönetimi, İsrail'in savaş suçlarını aklamaya çalışan terör hamisi ABD'nin "Gazze'de gerilim istemediğini" savundu!
O banka hakkında flaş karar! Bundan sonra katılım bankası olarak yola devam edecekler

O banka hakkında flaş karar! Bundan sonra katılım bankası olarak yola devam edecekler
İran'dan beklenmedik Türkiye kararı! İptal ettiler

İran'dan beklenmedik Türkiye kararı! İptal ettiler
Vatandaşlara uyarı: Baraj kapakları açılıyor
Gündem

Vatandaşlara uyarı: Baraj kapakları açılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Batman Şube Müdürlüğü, Batman Barajı'nın kapakları açılacağı ve Batman Çayı güzergahındaki vatandaşların tedbirli olm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23