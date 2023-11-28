Araba fiyatlarında görülmemiş, beklenmedik kampanya: Sıfır araçlar tek tek açıklandı! Bakın ne yaptılar?

Araba fiyatları gerilerken sıfır otomobil satışlarında rekorlar ve talep devam ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte markalar kampanya yapıp fiyatları düşürürken satışlarını da ciddi oranda artırıyorlar. Sıfır da olsa alınan otomobil 2024 yılı itibarıyla 1 yaşında olacak. İkinci elde bu durum fiyat düşüşü anlamına geliyor. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.