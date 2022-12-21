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Otomotiv
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Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

2022-12-21 14:25:30
Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Yeni yıla yeni aracı ile girmek isteyen milyonlarca vatandaş, son fiyatları görünce şoke oldu. Bayilerde sıfır araba kalmadı, ikinci el fiyatları birden fırladı. Yılbaşı öncesi araç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bayilere akın etti. ÖTV beklentisinin ortadan kalkmasıyla piyasa bir miktar hareketlendi. Talebin artması ise en az yüzde 5’e kadar bir artış olarak yansıdı. Peki otomobil fiyatları yeni yılda zamlanacak mı? İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Araba fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Yılbaşında yapılacak asgari ücret zammından önce araç almak ve satmak isteyen yüzlerce kişi ikinci el oto pazarına giderken, fiyatların daha da artacağı şeklindeki düşüncesini dile getiren İsmail Çokinan “Asgari ücret belli olur olmaz cebimize girmeden fiyatların artacağını düşünüyorum” dedi.

#2
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Yeni yıla sayılı gün kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sürüyor. Birçok kişinin beklediği asgari ücret zammı, piyasaları da büyük oranda değiştirecek. İkinci el araç piyasasının da asgari ücret zammından etkileneceğini düşünen vatandaşlar, yılbaşından önce bütçesine uygun aracı alabilmek için harekete geçti. Araç almak isteyen ve aracını satmak isteyen yüzlerce kişi, yılbaşından önce alışverişini yapabilmek için her ne kadar ikinci el oto pazarına gitse de, fiyatların yüksek olmasından dolayı ticaret gerçekleşmiyor. Yılbaşından sonra fiyatların daha da artacağı gibi ortak bir düşünce bulunurken, araç başında geçen çetin pazarlıklar da devam ediyor.

#3
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

“ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUR OLMAZ FİYATLARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM” Yılbaşında gerçekleşecek asgari ücret zammının hemen ardından ikinci el araç fiyatlarının da hemen yükseliş göstereceğini düşünen İsmail Çokinan, “İki haftadır buradayım. Alıcılar var ama öldürmeye çalışıyorlar fiyatı. Uygun fiyat yazmamıza rağmen kusurlarını öne sürerek daha da fazla indirim istiyorlar. Her araba kusurludur aslında. Fiyatlar bence gittikçe artacaktır. Asgari ücret belli olur olmaz cebimize girmeden fiyatların katlanarak artacağını düşünüyorum. Ben borçlarımı kapatmak için satıyorum aracımı, yenisini almayı düşünmüyorum” dedi.

#4
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

“ARAÇLARA 10 GÜNDE 20 GÜNDE BİR ZAM GELİYOR” Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını takip ettiğini söyleyen Yunus Kılıç, artışın devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Sıfır araçların fiyatlarına sürekli zam geldiğini böylelikle ikinci el araçlarda da rakamın arttığını belirten Kılıç, “Piyasalar çok yüksek normal olarak. Bazı araçlara matrah indirimi geldi. Haliyle biraz düştü. Ama ben gidip görüştüğümde tekrardan zam geleceğini söylediler. Ara ara sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarına bakıyorum. Araçlara 10 günde 20 günde bir zam geliyor. Fiyatlar artacaktır. Asgari ücrete bağlı olarak her şey artıyor. Artmayan hiçbir şey yok ki. Gıdadan arabaya her şeyin fiyatı artıyor” diye konuştu.

#5
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

“ARABA ARTIK ZORUNLU İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN FİYATI ARTACAKTIR” İnsanların zorunlu ihtiyaçları arasına arabanın da eklenmesiyle talebin arttığını, böylelikle fiyatların da yükseldiğini söyleyen Hüseyin Cömert ise “Araç piyasası dolara altına bağlı olduğu için bağlı olarak yükseliyor. Bugün sıfır araçlara bayilerde sürekli zam yapılıyor. Sıfır araçların fiyatları arttıkça ikinci el araçların da fiyatı yükselecek. Asgari ücrete zam geldiği zaman bakkaldaki şekere nasıl zam geliyorsa araba da artık zorunlu ihtiyaç olduğu için fiyatı artacaktır. Araçlara rağbet çok olduğu sürece ikinci el piyasası da artacak” dedi.

#6
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

“ARABA PAZARINDA KURU KALABALIK VAR, ALICI YOK” İHA'da yer alan habere göre; İkinci el oto pazarında kuru kalabalık olduğunu ve ticaretlerin gerçekleşemediğini belirten Yusuf Samet, şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

“Piyasa şuan durgun gözüküyor. Geçtiğimiz haftaya göre zaten durgun, satış yok alış yok. Piyasada bir değişiklik yok. Fiyatlar düştü diyorlar ama çok bir düşüş gözükmüyor. Yılbaşından sonra ne olacağı beli değil. Araba pazarında kuru kalabalık var, alıcı yok. Sadece bakmaya gelmişler. Fiyatlar herkese yüksek geliyor. Bu yüzden de satış yok.”

#8
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Öte yandan çok tercih edilen araçlardan bir tanesi iki hafta öncesine kadar fiyatı 300-350 bin bandındayken ikinci ele artan taleple birlikte ve yılsonundaki zam beklentisi ile beraber fiyatı 400-450 bin bandına kadar yükseldi.

#9
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Bayilerde sıfırı 440-450 bin lira bandında satılan bir aracın 2019 modeli şu anda 420 bin liradan satılıyor. Bayilerde sıfır araç zorlaştıkça ikinci el fiyatları da her geçen gün sıfır araç fiyatlarına da yaklaşmaya başladı.

#10
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

‘UFAK BİR FIRSATÇILIK YAPTIK’ Kanal D Haber’e konuşan bir galerici ise fiyatların artışı ile ilgili ‘Krizi fırsata mı çeviriyorsunuz?’ sorusuna yanıt vererek ‘Kesinlikle yani bunu inkar edemeyiz ki, ufak da bir fırsatçılık yaptık yapmadık değil hani. Yıl sonu geliyor fiyatlar yükselecek çünkü’ ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Bir diğer ikinci el araç satışı yapan kişi ise “İkinci elde bir hareketlilik var. İnsanlar aralık ayı bitmeden yeni sene gelmeden hemen bir araç alımı telaşındalar. Baya bir araç tükettik. Şu anda yerine koymaya araç bulamıyoruz” dedi.

#12
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

İkinci el araç bakmaya gelen tüketiciler ise ‘sıfır araç aradık bulamadık. Biz de ikinci ele bakmaya geldik. Gönlümüze göre buluyoruz da bütçemizi aşıyor’ diyerek piyasanın içinde bulunduğu durumu özetledi.

#13
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Yeni yılda araba fiyatları artacak mı, düşecek mi? sorusu cevabını buldu. Uzman isimlerden otomobil piyasasıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. ODMD Genel Sekreteri Hayri Erce, fiyatları etkileyen 3 parametre olduğunu vurgulayıp yeni yılda araba piyasasının geleceğiyle ilgili konuştu.

#14
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına mezkur kanunun 12'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

#15
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

BAYİLERDE ARAÇ KALMADI Milliyet’te yer alan habere göre; araç piyasasında 2023 yılına girmeden büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların zam gelmeden bayilere akın etmesiyle, Türkiye’ye gelmek üzere yolda olan gemilerdeki araçlar da satılmaya başladı. Birçok bayide araç tükendi, ocak stokları ön siparişe çıktı. Peki ikinci el ve sıfır otomobilde fiyatlar ne durumda? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilen soruları cevapladı. Ertemel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

#16
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Pandemi süreci ile tetiklenen sıfır otomobilde arz sıkıntısı halen devam etmekte. Bu sebeple bayiler gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Geçtiğimiz dönemde ÖTV ile alakalı indirim geleceği hususunda bir beklenti ortamı oluşmuştu. Bu ortam neticesinde alım planları kararın açıklanmasına kadar ertelenmiş, hem sıfır hem ikinci el otomobil piyasası oldukça düşmüştü. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlarımız tekrar otomobile yöneldiler. Dolayısı ile kararın tebliğ edilmesinin akabinde piyasanın bir miktar hareketlendiğinden ve özellikle ÖTV matrah güncellemesinin kapsadığı otomobillerin satış oranlarının arttığından söz edebiliriz.

#17
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

SATIŞ ADETLERİ HIZLA YÜKSELDİ Ülkemizde otomotiv piyasası çok yüksek oranda yurt dışı ithal olduğundan kur seviyesinden oldukça etkileniyor. Bu durum maalesef araç fiyatlarının ülkemizdeki enflasyonist ortam ve yüksek kur sebebi ile otomobil fiyatlarının günden güne artmasına vesile oluyor.

#18
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Artan fiyatları düşürmek adına her yıl ÖTV matrah güncellemesi de haliyle kaçınılmaz oluyor. Yıl içerisinde bir ya da iki kere düzenleme yapılıyor. Genellikle bu güncellemelerin yıl sonuna doğru yapılması ve sıfır otomobilde bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyaları da aynı döneme denk gelince son çeyrekte satış adetleri buna bağlı olarak yükselebiliyor. Ancak bu durum her dönemde geçerli değil. Geçtiğimiz yıllarda son çeyrekte satışların oldukça düştüğü dönemler de yaşamıştık.

#19
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

ARAÇLAR GEMİDEYKEN SATILIYOR ÖTV kararının açıklanmasının ardından 2023 yılı içerisinde kur oranın tekrar yükselmesi ve zam geleceği ihtimali ile otomobilde ötelenen talepler tekrar hayata geçmiş durumda. Bu sebeple bayilerin gelen talepleri karşılamak adına henüz gemide ya da henüz bant aşamasında olan otomobilleri de rezerve ettikleri bizlere gelen bilgiler arasında. Özellikle ÖTV matrah güncellemesinin kapsadığı B segment otomobillerde yapılan indirimin ortadan kalması ihtimali ile bu araçlara talebin daha yüksek oranda olduğunu söyleyebiliriz.

#20
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Bu konuda bizim sektör temsilcileri olarak beklentimiz, her yıl yaşadığımız belirsizlik ortamının ortadan kalkması adına sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek, müşterek akıl ile oluşturulacak yeni ve sürdürülebilir ÖTV sistemi ile sürekli değişken olan piyasa koşullarının daha istikrarlı bir hale getirilmesidir.

#21
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

PİYASAYA YÜZDE 5 ARTIŞ OLARAK YANSIDI ÖTV beklentisinin ortadan kalması durağan olan piyasa koşullarını pozitife döndürdü. Sıfır otomobildeki arz sıkıntısı ve belirli bir segment üzerindeki araçların fiyatlarının yüksek oluşu, vatandaşlarımızı ikinci el otomobile yönlendiriyor. Sıfır otomobilde olduğu gibi ikinci el otomobilde de ÖTV beklentisinin ortadan kalkmasıyla piyasa bir miktar hareketlendi. Elbette talebin artması fiyatlara %5’e kadar bir artış olarak yansıdı.

#22
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Ötelenen planlar neticesinde mevcut potansiyel ve otomobilde finansmana erişim zorluğunun ortadan kalkmasıyla piyasa, geçmiş yıllarda yaşanan rekor satış adetlerine tekrar ulaşacaktır. Bu noktada bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, mevcut indirim ve fiyatlardan yararlanarak bu planlarını hayata geçirmeleridir."

#23
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları şu şekilde sıralandı: Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar:Yüzde 45 vergi oranı ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

#24
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

#25
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

#26
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

#27
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

#28
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

#29
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

"ARABA FİYATLARINI BELİRLEYEN 3 PARAMETRE VAR" ODMD Genel Sekreteri Hayri Erce, fiyatların yeni yılda hangi seviyede olacağıyla ilgili açıklamalarda bulunarak araba fiyatlarını etkileyen 3 parametre olduğunu ifade etti. Erce, "Araba fiyatlarının ne olacağını 3 parametre belirliyor. Bunlardan birinci kur hareketleri. Kurlar artarsa araç fiyatları artıyor. Özellikle euro kuru araba fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

#30
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

İkincisi ise yeni modellerde üreticilerin yapacakları zamlar olarak ortaya çıkıyor. Her sene geçişinde yeni modellerde yeni özellikler eklendiği için ve dünyada var olan enflasyon sebebiyle üreticiler bu yüzden bir miktar zam yapıyorlar yeni modellere. Üçüncü parametre ise, matrah düzenlemesi çok yetersiz kaldığı ve istenilen seviyede olmadığı için ÖTV kademesi de yukarı çıkacak. Yani yüzde 50 seviyesinde olan ÖTV yüzde 60'a, yüzde 60 olan yüzde 70'e çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

#31
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

"ARABA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YOK AMA..." Araba fiyatlarında düşüş beklemediğini ifade eden Erce, "Yeni özellikler ve dünyada var olan enflasyon sebebiyle zam yapılacağını söylemiştik. Fakat döviz kurunda bir düşüş gerçekleşirse o zaman araç fiyatlarının düşmesinden bahsedebiliriz. ÖTV oranında bir düşüş olursa ki şu an için öyle bir beklenti yok fiyatlar geri çekilebilir. Ama dediğimiz gibi kurlar ve ÖTV kademeleri aynı seviyede kalsa bile yeni yılda araba üreticileri yeni modellerine ekledikleri özellikler sebebiyle araba fiyatları artacaktır." şeklinde konuştu.

#32
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

ARABA FİYATLARI NASIL DÜŞER? Araba fiyatlarının düşmesi için neler yapılmasıyla ilgili bilgi veren Erce, "Burada döviz kurları çok önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Araba fiyatlarının düşüp veya artmasıyla ilgili kurlar belirleyici olacaktır.

#33
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Onun dışında ÖTV'de bir matrah düzenlemesi önümüzdeki dönemde fiyatları aşağıya çekme için gözden geçirilebilir. Çünkü şuanda yapılan matrah güncellemesi piyasa beklentilerini karşılamadı." şeklinde konuştu. Araba satıcısı Umutcan Ergül ise ikinci el araba piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yeni yılın gelmesiyle birlikte ikinci el araba piyasasında bir hareketlenme söz konusu. Yeni yılda fiyatların artacağı gerekçesiyle vatandaşlar araba pazarlarına akın etti.

#34
Foto - Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı

Araba pazarlarında yoğunluk olmasına rağmen alış ve satış işlemi pek gerçekleşmiyor. Vatandaşlar özellikle ikinci el fiyatlarının çok yüksek olmasından şikayet ediyor. Bu sebeple araba almak veya satmak yerine otomobil pazarlarında fiyat soruşturması yapıyor." şeklinde konuştu. "İKİNCİ EL ARABADA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR" Ergül, "Yeni yılda araba fiyatlarında düşüş beklemiyorum. Yeni yılda fiyatların biraz daha yukarı çıkmasını öngörüyorum. Bu durumun otomobil piyasanda durgunluk yaşatacağını bekliyorum." dedi.

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