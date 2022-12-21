2022-12-21 14:25:30 Araba fiyatlarında asgari ücret rüzgârı! 'Katlanarak artacak' deyip açıkladı
Yeni yıla yeni aracı ile girmek isteyen milyonlarca vatandaş, son fiyatları görünce şoke oldu. Bayilerde sıfır araba kalmadı, ikinci el fiyatları birden fırladı. Yılbaşı öncesi araç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bayilere akın etti. ÖTV beklentisinin ortadan kalkmasıyla piyasa bir miktar hareketlendi. Talebin artması ise en az yüzde 5’e kadar bir artış olarak yansıdı. Peki otomobil fiyatları yeni yılda zamlanacak mı? İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...