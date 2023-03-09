2023-03-09 10:29:13 Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti
Araba almak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçuşa geçti. Araba firmalarının bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Sıfır araçların bulunduğu galeriler ise bunları bayi fiyatına göre 100 bin liraya varan fiyat farkıyla satıyor. Sıfır otomobilde temin sorunu devam ederken ikinci el araba fiyatları sadece Ocak ayında yüzde 6 arttı. Fiyatların daha da yukarı çıkacağı ifade edilen sektörde 2023 model araçlar henüz piyasaya girmedi. Şubat ayında yeni model araçların gelmesiyle fiyatlar yeniden artacak. Öte yandan 2023 yılına girişle birlikte markalar fiyat listelerini değiştirmeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 30 bin TL'yi geçen artışlar oldu. Öte yandan sıfır arabada bekleme süresi 6 aya çıktı. 2023 yılında araba markaları tarafından belirlenen zam oranları ile sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi. İşte, marka marka araba fiyatları...