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Otomotiv
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Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

2023-03-09 10:29:13
Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Araba almak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçuşa geçti. Araba firmalarının bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Sıfır araçların bulunduğu galeriler ise bunları bayi fiyatına göre 100 bin liraya varan fiyat farkıyla satıyor. Sıfır otomobilde temin sorunu devam ederken ikinci el araba fiyatları sadece Ocak ayında yüzde 6 arttı. Fiyatların daha da yukarı çıkacağı ifade edilen sektörde 2023 model araçlar henüz piyasaya girmedi. Şubat ayında yeni model araçların gelmesiyle fiyatlar yeniden artacak. Öte yandan 2023 yılına girişle birlikte markalar fiyat listelerini değiştirmeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 30 bin TL'yi geçen artışlar oldu. Öte yandan sıfır arabada bekleme süresi 6 aya çıktı. 2023 yılında araba markaları tarafından belirlenen zam oranları ile sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi. İşte, marka marka araba fiyatları...

#1
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Araba fiyatlarıyla ilgili görülmemiş son dakika açıklaması geldi. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında görülmemiş gelişmeler yaşanıyor. İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#2
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Milliyet'in haberine göre; İkinci ve sıfır otomobil piyasasında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. 400 bin lira sınırında sadece 3 model kaldı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel piyasadaki son durumu anlattı.

#3
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Ertelemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Maalesef yaşadığımız deprem felaketi ile birlikte bazı vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına araçlarını satışa çıkardığı hatta depremde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların da bu süreçte satışa çıkardıklarını görüyoruz.

#4
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

'FİYATLARDA DÜŞÜŞ ETKİSİ YARATMAYACAK’ Deprem bölgesinde satışa sunulan araçlar ülke genelinin ortalama %7’sini oluşturmaktadır. Bu araçların yarısı 2. el otomobil satıcıları yarısı ise sahipleri tarafından münferit satışa sunulmakta. Satışa sunulan araçların tamamının ihtiyaç doğrultusunda satışa sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda deprem bölgesinde satışa sunulacak araçların piyasayı daha da hareketlendireceği ya da fiyatlarda düşüş etkisi yaratacağını düşünmüyoruz.

#5
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

FİYATI 400 BİN TL SINIRINDA OLAN MODELLER! Geçtiğimiz aralık ayında yayımlanan ÖTV matrah güncellemesi ile bir miktar düşüş yaşanmasına rağmen mevcut koşullar neticesinde oluşan fiyat düşüşlerinin etkisini kısa sürede yitirebileceğini öngörmekteydik.

#6
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

‘BİR AYDA YÜZDE 8 ZAM GELDİ’ Döviz kuru fiyat artışlarındaki belirleyici parametrelerin başında geliyor. Döviz kuru sabit seyretmesine rağmen, artan maliyetler sebebiyle sadece son bir ayda sıfır araçlara ortalama yüzde 6 ile 8 oranında zam gelmiş durumda.

#7
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Dolayısı ile geldiğimiz noktada en düşük sıfır araç bedeli sadece 3 markanın modeli ile birlikte 400.000 TL sınırında.

#8
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bu araçlar HYUNDAİ i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Benzin Yarı Otomatik - Fiyat: 402 bin 500 TL

#9
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Benzin Manuel - Fiyat: 403 bin TL

#10
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

FIAT Egea 1.4 Fire Easy Plus 95 Benzin Manuel - Fiyat: 403 bin 400 TL

#11
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Fiyat artışları bu seyirde devam ettiği sürece yakın gelecekte bir kez daha ÖTV matrah güncellemesine ihtiyaç duyulacak ve piyasa bir süre yeniden belirsizlik ortamı yaşayacaktır. Bu durumların önüne geçilmesi için ÖTV konusunda daha sürdürülebilir değişikliklere olan ihtiyaç artmaktadır.

#12
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

"SIFIR ARAÇTA BEKLEME SÜRESİ 6 AYA ÇIKMIŞ DURUMDA" Otomobil son 5 senedir ülkemizde binek araçtan ziyade “yatırım aracı” olarak görüldüğünden ihtiyaç dışı da satın alımlar da oldukça fazla.

#13
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bunun yanında kayıt dışı ticaret diye tabir ettiğimiz işi bu olmayan kişilerin vergisiz kar amaçlı otomobil alıp satmasının oldukça artması otomobile olan talebi yükselten faktörlerden bir tanesi.

#14
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla fiyatların tekrar artacağı düşüncesiyle sıfır otomobile olan talep oldukça artmış, normal dönemde dahi karşılanamayan talepler için süre 6 aya kadar çıkmış durumdadır.Çip krizi, hammadde ve enerji problemleri gibi önemli sorunlar hayatımızda var olduğu sürece, sıfır otomobilde tedarik problemleri ortadan kaybolmayacaktır.

#15
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

‘5 SENE DAHA PİYASAYA ETKİSİ SÜRECEK’ Maalesef mevcut koşullar itibarıyla bu sorunun birkaç sene, beklide 5 seneye kadar piyasaya etkisinin süreceğini ön görmekteyiz.

#16
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Piyasada aylardır sıfır araç bulunamaması vatandaşı iyice bezdirdi. Beklemekten sıkılan binlerce kişi, ikinci el pazarına akın etti. Hal böyle olunca yılbaşından bu yana ikinci elde fiyatlar yüzde 15 arttı. Bu da model tercihlerini şu an 12 yaşa kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar 6.5 milyon adet ikinci el satışı öngörülüyor. Geçen yıl bu rakam 6 milyon adetti.

#17
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; Çip sorununu devam etmesi, etmesi, Rusya-Ukrayna savaşanın Avrupa’da yarattığı enerji krizi, hammadde tedarik sorunları ve küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle otomobil üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor. Maliyetler sürekli artıyor, talebe karşın yeterli araç üretimi de yapılamıyor. Dolayısıyla sıfır araç tedariği ve fiyat artışları tüketicileri zor durumda bırakıyor. Bayilerde aylardır sıfır araç yok, satın almak için sıraya girenler ise ortalama 3 ay beklemek durumunda kalıyor. Bu arada gelen zamlar da tüketiciye yansıyor.

#18
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

TATİL VE BAYRAM GELMEDEN Dolayısıyla şu sıralar sıfır araca ulaşmak bir hayli zor. Sıfır araç tedariğinde yaşanan sorunun bir süre daha devam edeceğine yönelik beklenti nedeniyle vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmeye başladı. Önceden araç almak için yaz tatili ya da bayram dönemleri beklenirdi ancak şimdi vatandaşlar, fiyatlar daha da artmadan bir an önce aracına kavuşmak istiyor.

#19
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Uzmanlara göre de bu strateji doğru, çünkü fiyatlar yerinde durmuyor, yaz döneminde fiyatlar daha da artabilir. Bir başka deyişle araç almayı planlayanların fiyatlar daha da yükselmeden harekete geçmesinde fayda var.

#20
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Uzmanlara göre de bu strateji doğru, çünkü fiyatlar yerinde durmuyor, yaz döneminde fiyatlar daha da artabilir. Bir başka deyişle araç almayı planlayanların fiyatlar daha da yükselmeden harekete geçmesinde fayda var. İkinci el oto veri analiz ve fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an ciddi bir talep patlaması var. Bunda memur, emekliye yapılan yüzde 30 zam ve ek gösterge artışı ile asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik zamların da etkisi büyük. Maaşlar artınca talep yükseldi. Talep ve araç bulunurluğundaki sıkıntı ikinci el otomobil fiyatlarını da yaklaşık yüzde 15 yukarı çekti. Araçtaki bu fiyat artışına rağmen ikinci el pazarı son 3 yılın en hareketli dönemini yaşıyor. Bunu fırsat bilen uyanıklar da piyasanın üzerinde yüksek yani köpük fiyatlar belirliyor. Bu yıl 850 bin adet sıfır, 6.5 milyon adet de ikinci el satışı olacağını öngörüyoruz” dedi.

#21
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

MODEL YAŞI 12’YE ÇIKTI, DİZEL TALEBİ SÜRÜYOR Fiyatlar artınca otomobile ulaşmanın zorlaştığını, buna bağlı olarak ikinci elde ortalama model yaşının 12’ye kadar çıktığını ifade eden Hüsamettin Yalçın, şunları söyledi: “2023, ikinci elin yılı olacak. En yoğun talep, Egea, Clio, Megane, Passat ve Polo modellerinde yaşanıyor.

#22
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Öncelik dizelde. Sıfırdaki daralma nedeniyle artık çoğu bayinin de sistem değiştirerek yatırımlarını ikinci ele kaydıracağını düşünüyoruz. Çünkü bu pazarda tek bir noktaya bağımlı olunmuyor. Daha çok fırsat var. Seçenekler arttığı için daha yoğun iş yapılıyor. Bazı bayiler, kendi markalarının kurumsal ikinci el platformlarına da girebilirler.

#23
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

YÜZDE 25 BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR İkinci el otomobilleri sıfır ayarında yenileyerek yeniden ekonomiye kazandıran Carvak Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çelikol da geçen aralık ayından bu yana pazarın yüzde 25, Carvak’ın da yüzde 100’ün üzerinde büyüdüğünü söyledi. Alım gücünün düşmesi nedeniyle 10 yaş ve üstü model talebinin 2023’te yüzde 60’lara ulaşacağını öngördüklerini söyleyen Çelikol, “Öngörümüz, kısa vadede, özellikle seçime kadar ikinci ele talebin yüksek olacağı yönünde. Carvak olarak bu yılki hedefimiz 30 bin araç satışı” dedi.

#24
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

DENEYİMLEME ŞART Müşteri deneyiminin ikinci el pazarında da öneminin arttığına dikkat çeken Çelikol, “Bu deneyimi sağlayan teknolojilerin pazarda önemi artacak, bunların başını da yapay zeka uygulamaları çekecek. 2023’te pazarın yönünü belirleyen esas trend yine dijitalleşme olacak. Biz de, yapay zeka temelli ve insansız fiyatlama algoritmasına dayanan yenilikçi iş modelimizle, pazarın ve müşterilerin tam da bu noktada ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu. Cardata verilerine göre en çok satan ikinci el modeller:

#25
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

EN ÇOK EL DEĞİŞTİREN ARAÇLAR 2018 Megane 2018 Clio 2017 Egea 2021 Egea 2016 Passat 2016 Symbol 2016 Golf 2016 Polo 2015 Focus

#26
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

ARAÇ ALIRKEN ŞUNLARA DİKKAT Trafik sigortası ve ruhsatı başta olmak üzere aracın tüm evraklarının eksiksiz bir biçimde size teslim edilmesini sağlayın.

#27
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Ekspertiz raporuna çok dikkat edin. Bu rapor, aracın gözle görülmeyen hasarlarını ve mevcut sorunlarını öğrenmeyi sağlar.

#28
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Aracın kilometresine, şaşisine, motor aksamına, yaşına baksanız da satın alma işlemini muhakkak güvendiğiniz bir ekspertizle yapın.

#29
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Hasar kaydına bakmadan ve resmi ekspertiz raporunu almadan noter işlemlerini kesinlikle başlatmayın.

#30
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Satın almayı planladığınız ikinci el arabayı incelerken havanın güneşli olmasına dikkat edin. Akşam vakitlerinde fenerle bakılan araçta ince kusurlar fark edilmez

#31
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Aracı satın almadan önce iyi bir motor tamircisiyle birlikte test etmeniz de olası sürprizlerin önüne geçecektir.

#32
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

İlan sitelerinde beğendiğiniz araç için tanımadığınız kişilere kapor adı altında para göndermeyin.

#33
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Sıfır otomobilde temin sorunu devam ederken ikinci el araba fiyatları sadece Ocak ayında yüzde 6 arttı. Fiyatların daha da yukarı çıkacağı ifade edilen sektörde 2023 model araçlar henüz piyasaya girmedi. Şubat ayında yeni model araçların gelmesiyle fiyatlar yeniden artacak. Sektör temsilcileri ise sıfır otomobillerdeki temin sorununun ikinci ele de yansıdığını belirtiyor.

#34
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Sıfır kilometre araç piyasasında yaşanan arz sorunu ikinci ele sıçradı. Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da artık araç bulmakta daha büyük zorluk yaşanıyor. Bu durum, ikinci elde de fiyatları yukarı çekiyor.

#35
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Konuya ilişkin Otoshops'un Genel Müdürü Melih Mutlu, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada ikinci elde de bulunurluğun giderek azaldığına dikkat çekerek, “Sıfır araç arzı düşük olduğu için ikinci ele talep arttı. Buna karşın, takas ya da filo kanallarından piyasaya araç girişi oldukça düşük. Bu nedenle ocak ayından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 6 arttı" dedi.

#36
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

ŞUBAT AYINDA PİYASAYA GİRECEK Otomotiv sektörü 2023 yılına da tedarik kriziyle başlamış, ötelenen talebin yanı sıra araç fiyatlarında yeni zamların süreceği yönündeki beklenti sıfır araç piyasasında bayi trafiğini hızlandırmıştı. Ancak bayiye giden tüketicilerin çoğu araç bulmadı.

#37
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Çünkü 2022 model araçlarda arz sorunu yaşanırken, 2023 model araçlar ise ağırlıklı olarak şubat ayında piyasaya girecek. Şu anki zamlar 2022 modeller için yapılmıştı. Ancak 2023 modellerin de sahaya inmesiyle fiyatlar yeniden değişecek.

#38
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Öte yandan, sıfır araçlara yönelik talebi artıran önemli etkenlerden biri de 1 Ocak itibarıyla engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limitinin 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltilmesi oldu.

#39
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul’da da otomobil bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız. Bayilerde araçlar sergilenmesine karşın bayi yetkilileri, ellerinde araç olmadığını, sergilenen araçların ise satıldığını söylüyor. Bayiler marttan önce otomobil gelmeyeceğini belirtirken, ‘olmayan’ araçlar, daha yüksek fiyatlara oto galerilerde çıkıyor. Sıfır araç bulamayan vatandaşlar duruma, galerilere kazandıran stokçuluğa isyan ediyor.

#40
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bir ay önceden sipariş Araç satın almak için gittiğimiz bir Opel bayiinde, markanın farklı modelleri sergileniyordu. Biz bayide bulunan 2022 Opel Corsa’nın sıfırını almak istediğimizi söylediğimizde bayi çalışanı, 760 bin TL değerinde olan aracın ellerinde olmadığını, sergilenen aracın ise satıldığını söyledi. Aynı markanın farklı modellerini sorduğumuzda da ise ellerinde hiç sıfır otomobil olmadığını belirtip, “Bütün araçlarımız satıldı. Marttan önce de gelmez. Almak istiyorsanız şubat başında sipariş vereceksiniz” dedi.

#41
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Peugeot bayiinde ise birçok araç sergileniyor olmasına rağmen satın alabileceğimiz sıfır araç bulamadık. Peugeot 5008 model aracı almak istediğimizi söylediğimizde, bayi çalışanları şubat ayının sonunda tekrardan bayiye gelmemiz gerektiğini söylediler. Gittiğimiz Citroen bayiinde de durum farksızdı. Bayide bulunan 970 bin TL değerindeki Citroen C4’ü satın almak istedik ancak aracın satıldığı ve tüm sıfır araçların ise tükendiği söylendi. Yeni araçların ne zaman geleceğini sorduğumuzda ise belli olmadığı şubat ayından önce de belli olmayacağı belirtildi. Uğradığımız bir Hyundai bayiinde de ellerinde sıfır araç olmadığını ve bir iki ay içerisinde sıfır araçların geleceğini söylediler.

#42
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bayilerden çıkıp sıfır araç satın almak için bazı galerilere gittik. Galerilerin birçoğunda istediğimiz araçların sıfır modeli vardı. Ancak fiyatlar, bayi fiyatlarına göre oldukça pahalıydı. Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat gibi modellerin hepsinin galerilerde sıfırı mevcuttu. Galeride sıfırı bulunan Hyundai i20’nin ise bayide sıfırı yoktu. Ancak bayi ile galeri arasında neredeyse 100 bin TL fiyat farkı olduğunu gördük.

#43
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

‘Biri bu stokçulara dur desin!’ Sıfır araç bulamayan bazı vatandaşların sosyal medyada verdikleri tepkiler ise şöyle:İzmir’de bir Honda bayiine araç almak için gittiğimizde, ‘Araç yok’ dediler fakat havalimanı otoparkında aralarında Honda araçların da bulunduğu yüzlerce plakasız sıfır araç park edilmiş bir şekilde duruyor. Biri bu stokçulara dur demeli.

#44
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Ülkede sıfır araç bulamıyoruz, gerçekten mükemmel, müthiş... Hiçbir şekilde sıfır araç bulamıyoruz. Bulsak bile resmi olan ÖTV fiyatına vermeyip kar etmek için fiyatı kendileri belirliyorlar.Otomobil şirketleri araç fiyat listesi yayınlıyor ama bayilerde araç yok. İkinci el araçların fiyatı da bayilerin verdiği sıfır araç fiyatından daha yüksek. Araba bulamıyoruz arkadaş bu nasıl bir saçmalık!Kim alıyor bu arabaları? Biz niye bayide sıfır araç bulamıyoruz? En büyük stokçuluk şu an bu sektörde.

#45
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bayilerde araba yok tüm galerilerde sıfır araba var. Mercedes’in hiçbir bayisinden araç bulamıyoruz. Lakin aynı galeride 5 veya üzerinde aynı araçtan var. Minimum 300 bin lira daha yüksek bir fiyata.Biz araç bulamıyoruz. 3 ay önceden isim yazdırmamıza rağmen yok diyorlar. Gel gör ki bizden sonra isteyenlerin bazıları alabiliyor, hatta bazı galericiler de sıfır temin edebilip farkla satıyor.

#46
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bayilerde neden sıfır araç yok? 2 aydır sıfır araç için sıra bekliyorum.Bayilerde araç yok, 3 ay sonraya ancak o da kesin değil. Aynı araç galeride, bayi fiyatının 100 bin lira üstüne satıyor. Bu galerici bu sıfır arabayı bulabiliyor biz neden bulamıyoruz? Sistem kökten bozuk.

#47
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi açıklandı. Sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi, artan kur ve maliyet artışları sebebiyle tamamen eridi. Fiyatlar ÖTV düzenlemesi öncesi seviyeye yeniden geldi.

#48
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim için harekete geçildi. Araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirildi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel piyasadaki dengesizliğin nedenini anlattı.

#49
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bakan Muş, "Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı. Peki araç fiyatlarında yaşanan artışın en büyük sebebi ne? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilenleri cevapladı. Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#50
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

“Fiyatların artışında birkaç önemli sebep var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi dünya genelinde pandemi ile birlikte başlayan arz problemi. Talebi karşılayacak kadar sıfır otomobil temin edilememesi normal olarak her sektör alanında olacağı gibi ürün bulunamadığında piyasada var olanlara kıymetinden daha yüksek bedeller talep ediyor ve alıcı da buluyor.

#51
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

ARAÇ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN EN BÜYÜK SEBEBİ NE? Yani sıfır otomobil olmayınca ikinci el otomobilin piyasa koşulları gereği talep edilen fiyatlar sıfır olanı ile aynı oranda yüksek olabiliyor. Bu global bir sorun olduğundan maalesef önüne geçmek pek kolay değil.

#52
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Diğer yandan ülkemizde araç fiyatlarının normalin üzerinde artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de “kayıt dışı” araç alıp satan ve bu satışları kar etmek amacıyla yapan kişi sayısının oldukça fazla olması.

#53
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

‘ARAÇLARI DİLEDİKLERİ RAKAMLARA SATIYORLAR’ Bu kişiler sıfır otomobillere şahıs olarak yazılarak, biz otomobil satıcıları gibi kira, vergi ve genel gider kalemleri gibi maliyeleri olmadığından aldıkları araçlara diledikleri rakamı yazıp uzun süre bekledikten sonra satıyorlar. Hem vergisiz “kayıt dışı” kazanç elde ettikleri gibi bunun yanında fiyatların normalin üzerinde artmasına önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyorlar.

#54
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Bizim bu konuda yetkililerimizden talebimiz hayatın olağan akışının dışında araç alıp satan veya aynı şekilde vekalet üzerinden işlem yapan kişilerin tespit edilerek bu kişilerin asgariye indirilmesidir.

#55
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Vatandaşlarımız da yetki belgesi sahibi işletmelerden otomobil alışverişlerini yaparak kayıt dişi kişilerin piyasaya olan olumsuz etkilerine mahal vermedikleri gibi aynı zamanda garantili ve güvenilir alışveriş yapabilirler. Özellikle ÖTV noktasında sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek müşterek akılla oluşturduğu daha stabil, şartlara uygun ve sürdürülebilir bir ÖTV sistemi getirilebilir kanaatindeyiz.

#56
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Vatandaşlarımızın otomobil alma planlarını ÖTV Matrah güncellemesi sonrasına ertelemesi sebebiyle piyasa oldukça durağan rakamlar ise stabildi. Kararın açıklanmasının ardından otomobile olan talep ile birlikte özellikle Aralık ayında 2.el otomobilde \ivarı bir artış oldu. Fiyatların artacağı endişesi ile aynı talep devam ettiğinden dolayı Ocak ayında bir Zrtış daha olarak şu an artış civarında diyebiliriz.

#57
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

ŞU AN SIFIR ARAÇ BULUNABİLİRLİĞİ NE DURUMDA? Sıfır araç arz/talep dengesizliğinden dolayı maalesef kolay bulunamıyor. Buna son dönemdeki talepte eklenince sıfır araçtaki problem iyice artmış durumda. Aynı sıfır otomobile talep olduğu gibi ikinci el otomobile de bu dönemde yoğun talep söz konusu.”

#58
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Çip ve enerji krizinden dolayı sıfır otomobil tedarikinde sorun olunca, vatandaşlar ikinci ele tekrar yöneldi. Bazı bayilerin stok yaptığı iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Bütün bu gelişmeler ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesine sebep oldu. İkinci el araçlara ilgi artınca fiyatlarda yukarı yönlü hareket başladı.

#59
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Ayrıca EYT’nin çözülmesi ve asgari ücrete zam gelmesi ikinci el otomobil satıcılarının iştahını kabarttı. Zamlar hesaplara geçemeden, internetteki ikinci el otomobil ilanları bir anda dibe vurdu.

#60
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Temmuz 2022’de sarı sitede ilanda olan 660 bin olan ikinci el araç sayısı, kasım sonunda 446 bin adede, aralıkta 395 bin adede, bugün ise 350 bin adede geriledi. İlanların kalkmasında fiyatların yükseleceği beklentisi olduğu ifade edildi.

#61
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

MATRAH İNDİRİMİ ERİDİ Otoport’ta galericilik yapan Uğur Saygın, ikinci elde satışların iyi gittiğini belirterek “ÖTV düzenlemesi 1 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Ancak avro kuru nedeniyle markalar sıfır otomobil fiyatlarını artırdı.

#62
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Şu an fiyatlar ÖTV matrah güncellemesi öncesine geri geldi. Zaten o dönemde bayiden sipariş verilemiyordu. Alınan siparişler de zamlı tarifeden satıldı. Kısacası sıfır araç bulamayan ikinci ele yöneldi. Satışlar iyi olunca fiyatlar da arttı” dedi.

#63
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

İkinci elde ilanların azalmasını hem satışlara hem de fiyat artışı beklentisine bağlayan Saygın, şöyle konuştu: Devlet vatandaşlara müjdeler açıklıyor. Asgari ücret arttı, EYT çözüldü.

#64
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Tazminatlar alınacak. Doğal olarak insanlar ilanları geri çekti. Mart ayında yüksek fiyattan geri gelir. Almak isteyene araç var tabi, ikinci el piyasası hareketli.

#65
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Sıfır araç fiyat listesi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz ay yüzde 6 oranında zamlanan sıfır otomobil fiyatlarına 2022 yılında toplamda 1,7 oranında zam geldi. Geçtiğimiz aylarda otomotiv sektörü tarafından beklenen matrah düzenlemesi açıklanmıştı.

#66
Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya çıkartılırken matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. 2023 yılında araç markaları tarafından belirlenen zam oranları ile sıfır otomobil fiyatları listesi güncelleniyor. İşte, Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır araç fiyatları...

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Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 31,7 OLDU TÜİK'e göre, benzinli otomobil fiyatları Aralık ayında aylık % 2,77 oranında düştü. Sektör kaynakları ise aynı dönemde ÖTV matrah düzenlemesine rağmen fiyatların yüzde 1,8 ila 6 zamlandığını söylüyor. Öte yandan, otomotiv fiyatları 2022'de ? ile 150 aralığında zamlanırken, TÜİK'e göre son bir yıllık zammın yüzde 31,7 ile sınırlı kalması dikkat çekti.

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Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

ÖTV MATRAH DİLİMLERİ GÜNCELLENDİ! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan matrah düzenlemesi kararına göre; 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

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Foto - Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Öte yandan Küresel otomotiv sektörü, önce pandemi sonrasında da Ukrayna savaşı ile devam eden çip ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle arzın talebe yetişemediği uzun bir sürenin ardından, 2023’te arzın yanı sıra talep tarafında da sorunlarla karşı karşıya. Çip krizi de 2020’deki kadar akut halde olmasa da 2023’ün sonuna kadar üretimleri etkilemeye devam edecek. Ayrıca EV’ye geçiş metallerindeki rekabet de maliyetleri artırarak karlılıkları olumsuz etkiliyor.

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