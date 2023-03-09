Araba fiyatları şok ediyor! Sıfır ve ikinci el arabalar uçuşa geçti

Uzmanlara göre de bu strateji doğru, çünkü fiyatlar yerinde durmuyor, yaz döneminde fiyatlar daha da artabilir. Bir başka deyişle araç almayı planlayanların fiyatlar daha da yükselmeden harekete geçmesinde fayda var. İkinci el oto veri analiz ve fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an ciddi bir talep patlaması var. Bunda memur, emekliye yapılan yüzde 30 zam ve ek gösterge artışı ile asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik zamların da etkisi büyük. Maaşlar artınca talep yükseldi. Talep ve araç bulunurluğundaki sıkıntı ikinci el otomobil fiyatlarını da yaklaşık yüzde 15 yukarı çekti. Araçtaki bu fiyat artışına rağmen ikinci el pazarı son 3 yılın en hareketli dönemini yaşıyor. Bunu fırsat bilen uyanıklar da piyasanın üzerinde yüksek yani köpük fiyatlar belirliyor. Bu yıl 850 bin adet sıfır, 6.5 milyon adet de ikinci el satışı olacağını öngörüyoruz” dedi.