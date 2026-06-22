Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!
Ticaret Bakanlığı, Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması uygulamasını 1 ocak 2027'ye kadar devam edecek.
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Ticaret Bakanlığı, Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması uygulamasını 1 ocak 2027'ye kadar devam edecek.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki spekülasyonu ve stokçuluğu önlemek amacıyla uyguladığı "6 ay 6 bin km" ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027’ye kadar uzattı.
Kurallara uymayanlara 170 milyon TL ceza kesilirken, yılda 3'ten fazla kayıtsız satış yapanlar noterden dönecek.
Bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası,
ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır.
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