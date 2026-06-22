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Otomotiv
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Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!

Ticaret Bakanlığı, Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması uygulamasını 1 ocak 2027'ye kadar devam edecek.

#1
Foto - Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki spekülasyonu ve stokçuluğu önlemek amacıyla uyguladığı "6 ay 6 bin km" ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027’ye kadar uzattı.

#2
Foto - Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!

Kurallara uymayanlara 170 milyon TL ceza kesilirken, yılda 3'ten fazla kayıtsız satış yapanlar noterden dönecek.

#3
Foto - Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!

Bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası,

#4
Foto - Araba almak isteyenler dikkat: 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni gelişme!

ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

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