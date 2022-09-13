Araba alacaklar dikkat: Son iki gün! Resmen değişiyor

Paraları yığdılar, dışarıdan araba topluyorlar. Bizim milletimizin gözünde galericilere güven azlığı var. Bayilere bizden daha çok güvenirler. Bayiler arabayı dışardan toplarken 100-101 liraya alırlar sonra 105-110 olarak satarlar. Çünkü adamların satma sıkıntısı yok dışarda gözde kurumsal güvenirlikleri var. Öyle aksedildikleri için bunlar fiyatları otomatik olarak yükseltilerek alıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, ben çip krizinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çip krizi var da neden ÖTV insin diye uğraşıyorlar olmayan arabanın neden ÖTV’si insin diye uğraşıyorlar” açıklamasını yaptı.