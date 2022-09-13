2022-09-13 13:56:55 Araba alacaklar dikkat: Son iki gün! Resmen değişiyor
15 Eylül tarihinde sona erecek olan ikinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesinin araç fiyatlarına etkisi devam ediyor. Antalya Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometreyi doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. 6 ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. Şirketler bir an önce satılsın, elimizden çıkaralım diye 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar” dedi.